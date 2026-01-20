S vill döpa ny lag efter "Vilma"

Partiet vill införa så kallad områdesarrest för män som bedöms utgöra en hög risk. Det innebär att gärningspersonens rörelsefrihet kan begränsas geografiskt.

Ett annat förslag är att förlänga prövotiden efter villkorlig frigivning för män som dömts för sexualbrott eller grovt våld mot kvinnor. Tiden ska enligt S fördubblas till minst fyra år.

Socialdemokraterna vill även att män som själva söker hjälp för våldsamma eller sexuella impulser ska få stöd och behandling utan dröjsmål. I Rönningefallet ska den misstänkte mannen, "Vilma" ha sökt hjälp under ett tidigare fängelsestraff, men fått vänta länge innan behandling inleddes.

Dessutom vill S att lagstiftningen om säkerhetsförvaring för farliga återfallsförbrytare ska behandlas skyndsamt. Regeringen har redan meddelat att en sådan påföljd ska införas i april.

– Män som slår ska möta samhällets samlade motstånd, säger Magdalena Andersson.

Hon beskriver åtgärdspaketet som en tydlig markering.

– Sammantaget skulle de här åtgärderna kunna bli en Lex Vilma, en kraftfull reaktion från samhället på de senaste uppmärksammade våldsdåden, sade hon vid pressträffen.

Även partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho deltog på presskonferensen. Hon lyfte fram den långsiktiga målsättningen.

– Den kampen fortsätter tills varje kvinna kan leva sitt liv utan rädsla för våldsamma män, sade Teresa Carvalho.