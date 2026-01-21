© Polisen
Faris Al Abdullah.

Skulle massmörda svenskar på Kulturfestivalen – får fängelse

Publicerad 21 januari 2026 kl 13.00

Inrikes. Den nu 19-årige Faris Al Abdullah, som planerade ett självmordsattentat under Kulturfestivalen i Stockholm, döms nu till ett långt fängelsestraff. Planerna avslöjades efter att han anförtrott sig åt en polis som arbetade under täckmantel.

Faris Al Abdullah döms till sju år och tio månaders fängelse för deltagande i terrororganisation, förberedelse till terroristbrott och för mordplaner i Tyskland. Brotten begicks när han var 18 år.

Enligt domstolen hade Al Abdullah långt gångna planer på att genomföra ett attentat i Kungsträdgården under Kulturfestivalen.

Han hade spelat in en så kallad martyrvideo, skaffat instruktioner för att tillverka sprängmedel och köpt en kroppskamera för att kunna filma dådet.

Planerna växte fram under 2024. I februari året därpå greps han i centrala Stockholm efter att Säkerhetspolisen genomfört en riktad insats. Polisen misstänkte då att han befann sig i området för att rekognosera inför attacken.

Under utredningen framkom att Al Abdullah anslutit sig till IS och svurit trohet till terrororganisationen. I chattar och videomaterial beskrev han sina föreställningar om attentatet. I ett meddelande skriver han:

"De är berusade och dansar. Plötsligt boom boom boom."

I samma chattar uttrycker han både rädsla och förväntan inför attacken.

"Tror du att jag kan känna mina kroppsdelar som exploderar."

När samtalspartnern svarar att döden som martyr är den lättaste, replikerar han:

"Jag kommer inte att känna nåt, i en sekunddel har min kropp försvunnit."

Allt avslöjades när 19-åringen berättade om sina planer för en person han trodde delade hans extremistiska övertygelse, men som i själva verket var en polis i en så kallad under cover-insats.

Faris Al Abdullah erkände gärningarna och bekräftade att han svurit trohet till IS. En rättspsykiatrisk undersökning visade att han inte lider av någon allvarlig psykisk störning.

– 19-åringen har haft en tydlig vilja och en önskan att utföra ett terroristattentat med vapen och sprängmedel i Sverige i IS namn. Han har även bekräftat att han haft en sådan önskan under huvudförhandlingen i målet, säger rådmannen Katarina Fabian i ett pressmeddelande.

I samma mål döms en 17-årig pojke, som också haft kopplingar till IS och varit inblandad i mordplaner i Tyskland, till sluten ungdomsvård i ett år och fyra månader.

