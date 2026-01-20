WEF-kommentaren om fjäsket för Trump: "Borde tagit med knäskydd till alla världsledare"

Kritiken riktades mot både europeiska och amerikanska ledare som, enligt Gavin Newsom, viker sig för Trump – samtidigt som presidenten öppet talar om att ta kontroll över Grönland.

– Jag står inte ut med den här medskyldigheten, med människor som lägger sig platt, sade Newsom i en intervju på plats i Davos.

Guvernören fortsatte:

– Jag borde ha tagit med ett gäng knäskydd till alla världsledare. Jag menar, dela ut kronor och Nobelpris som om det vore godis. Det är patetiskt. Och jag hoppas att folk förstår hur patetiska de ser ut på den globala scenen.

NEW - Governor Newsom says Europeans should "stand tall and firm, have a backbone... I should have brought a bunch of knee pads for all the world leaders... Diplomacy with Donald Trump? He's a T-Rex. You mate with him or he devours you." pic.twitter.com/haa3UNwOFr — Disclose.tv (@disclosetv) January 20, 2026

Newsom uppmanade samtidigt Europas ledare att ändra sin strategi i förhandlingar med Trump, som han liknade vid ett rovdjur.

– Antingen parar du dig med honom eller så slukar han dig, det finns inga alternativ, och man måste stå upp mot det.

– De måste stå raka, stå fasta och stå enade.

Newsom, som tidigare varit en återkommande gäst i Davos, har återvänt till forumet för att sätta press på Trump. Den demokratiska veteranen Sally Susman säger till Business Insider att guvernörens närvaro är ett politiskt ställningstagande.

– Newsoms ankomst till Davos bekräftar hans vilja att ses som Demokratiska partiets ledare och som det självklara alternativet för världsledare som söker en motpol till president Trump, säger hon.