Kvinnan "tänkte att hon fick skylla sig själv" efter våldtäkten. Nu döms 42-åringen (till vänster) till fängelse, medan domen mot 28-åringen dröjer.

Småbarnsmamman fick välja: "Sex med båda samtidigt eller en åt gången"

Publicerad 20 januari 2026 kl 14.55

Inrikes. En småbarnsmamma som försökte ta sig hem från centrala Göteborg kördes i stället till ett avskilt område vid Näset och utsattes för en grov våldtäkt av två män. Göteborgs tingsrätt dömer nu den ene araben till fem års fängelse – men den andre ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning och kan slippa fängelse.

Händelsen inträffade natten till den 8 juni 2025. Kvinnan hade varit ute i centrala Göteborg när hon och försökte få tag på en taxi, men misslyckades då det var fullt med folk inne i stan efter en Håkan Hellström-konsert under kvällen.

Hon valde därför att ta emot ett erbjudande om skjuts av två okända arabiska män. Kvinnan uppfattade det som en svarttaxi och satte sig i bilens baksäte i tron att hon skulle köras hem.

– Jag frågade om de körde svarttaxi och det bekräftade dom. Jag sa att jag kunde betala dom med swish, berättade kvinnan under rättegången.

Under färden märkte hon att bilen passerade hennes avfart utan att svänga av. Trots att hon påpekade detta fick hon inget svar. Männen pratade med varandra på ett språk hon inte förstod och körde vidare söderut. Resan gick bland annat via Mölndal innan bilen fortsatte mot Näset.

När bilen stannade i det avskilda området upplevde kvinnan situationen som hotfull. Enligt tingsrätten saknade hon möjlighet att ta sig därifrån.

Då ställdes hon inför ett ultimatum:

– Du får välja mellan att ha sex med oss båda samtidigt eller en åt gången.

Kvinnan valde "en åt gången" i tron att det var det minst farliga alternativet. Domstolen slår fast att hon deltog i de sexuella handlingarna av rädsla och inte frivilligt. Hon var kraftigt berusad, rädd och i en särskilt utsatt situation.

Efter övergreppet kördes hon tillbaka mot Göteborg och släpptes av där hon bodde. Skamkänslor och självklander gjorde att hon initialt inte uppfattade sitt första samtal med polisen som en formell anmälan – något som enligt rätten snarare stärker hennes trovärdighet än försvagar den.

– Jag har klandrat mig själv och känt skam. Jag tänkte att jag får skylla mig själv när jag var så dum att jag berusad och ensam satte mig i en bil med två okända män, säger kvinnan.

Göteborgs tingsrätt bedömer att våldtäkten är grov eftersom två personer agerat tillsammans, att brottet skedde på en avskild plats och att kvinnan befunnit sig i männens kontroll under en längre tid. Den dömde mannen – en 42-åring – ska även betala 370.000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Mannen, som hävdade att sexet var frivilligt, har fått svenskt medborgarskap och kan därför inte utvisas med nuvarande lagstiftning.

Den andre mannen, en 28-åring, får sin ansvarsfråga prövad senare. Tingsrätten har bedömt att det finns övertygande bevisning även mot honom, men inväntar resultatet av en rättspsykiatrisk undersökning innan påföljden kan fastställas.

