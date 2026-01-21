© SVT
Fredrik Reinfeldt i Utrikesbyrån.

Reinfeldt om Trump: "Världens farligaste man"

Publicerad 21 januari 2026 kl 12.13

Utrikes. Donald Trump utgör ett större hot än Vladimir Putin och alla andra människor på jorden. Det säger Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt (M) till SVT.

I ett framträdande i SVT-programmet Utrikesbyrån går Fredrik Reinfeldt – känd för sin invandring och för att ha monterat ner försvaret – till rasande attack mot USA:s president Donald Trump.

Enligt Reinfeldt är det Trumps agerande – eller brist på agerande – som ger Rysslands president Vladimir Putin ett farligt handlingsutrymme.

– Det är via Trumps agerande som Putin får utrymmet som då potentiellt hotar oss, säger Reinfeldt.

Trump svors in med löften om ”America First” och att undvika nya krig. Ett år senare pekar Reinfeldt på en utveckling där USA:s president vill styra Venezuela, ta kontroll över Grönland och har hotat med attacker mot Iran.

I ett brev från Trump till Norges statsminister Jonas Gahr Støre, publicerat tidigare i veckan, skriver presidenten att han inte längre känner något ansvar att enbart tänka på fred.

Reinfeldt beskriver Trump som en krigspresident, i likhet med sina företrädare.

– Eftersom de har en militär förmåga som ingen annan har på jorden. I den meningen liknar han alla sina företrädare som funnits i modern tid. Det är absolut en krigspresident, säger han.

Samtidigt går Reinfeldt längre och menar att Sverige bör se Trump som ett större hot än Putin.

– Jag har länge kallat Donald Trump för världens farligaste man. Och det beror på att hans förstörelsekraft utgår från ett land som borde veta bättre. Han har dessutom i sin makt att begränsa Vladimir Putin på ett sätt som han inte använder, säger Reinfeldt.

