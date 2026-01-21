© EU-representationen/X
 

Morgan Johansson lovar återinföra feministisk utrikespolitik

Publicerad 21 januari 2026 kl 09.08

Inrikes. Om Socialdemokraterna vinner valet i höst ska den feministiska utrikespolitiken återinföras. Det beskedet ger partiets utrikespolitiske talesperson Morgan Johansson, som också vill höja biståndet och ta en mer aktiv roll internationellt.

Dela artikeln

Socialdemokraterna vill göra upp med den utrikespolitiska linje som infördes efter maktskiftet 2022.

En valvinst i höst ska enligt partiet innebära en återgång till den "feministiska utrikespolitik" som lanserades 2014 och senare avskaffades av Tidöregeringen.

Morgan Johansson säger att fokus på kvinnors situation globalt har försvagats efter kursändringen.

– Konkret så innebär en feministisk utrikespolitik att man alltid lyfter fram kvinnors rättigheter, representation, resurser. Det perspektivet har man tappat, säger han i en intervju med TV4.

Den feministiska utrikespolitiken infördes under den socialdemokratiska regeringen och byggde på att feminismen skulle genomsyra diplomati, bistånd och säkerhetspolitik. När den borgerliga regeringen tog över ersattes den av ett tydligare fokus på europeiskt och nordisk-baltiskt samarbete. Den tidigare utrikesministern Tobias Billström menade då att den feministiska profilen riskerade att gå på tvärs med svenska intressen.

Socialdemokraterna anser också att regeringen varit för försiktig i flera internationella frågor. Partiet menar att Sverige varit för mjukt mot Israel, otydligt i kritiken mot USA:s agerande i Venezuela och alltför passivt gentemot den iranska regimen. Johansson beskriver USA:s agerande i Venezuela som ett tydligt folkrättsbrott.

Samtidigt vill partiet se att EU terrorstämplar Irans revolutionsgarde, något även statsministern tidigare förespråkat.

En annan konfliktlinje gäller biståndet. Socialdemokraterna vill återgå till målet att avsätta en procent av BNI till bistånd, jämfört med dagens nivå på omkring 0,7 procent. Exakt när målet ska nås vill Johansson inte slå fast.

– Så fort som möjligt. Regeringen har dragit ner på biståndet kraftigt, så vi ligger nu på 0,7 procent, vilket innebär att gapet till 1 procent kan röra sig uppåt 20 miljarder kronor. Jag tror att de flesta förstår att man klarar inte att hämta hem ett så stort gap från ett år till ett annat, säger han till TV4.

Här är Bidens mejl där Mona Sahlins dotter pekas ut som rasist

Arton sidor plusmaterial. Ladda ned och läs mejlkonversationerna.0 Plus

Här river de tiggarlägret

"Vissa talar, andra agerar." Anordnade "städdag" i ökänt romskt läger i Järfälla kommun.0 Plus

Muhammads blodiga attack mot kvinnan i tunnelbanan

Matar knytnävsslag mot kvinnans ansikte och stjäl hennes Rolexklocka. Greps efter brutala attacken i Stockholm.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Forskare avslöjar Agnes Wolds klassiska studie som feministisk bluff

Enormt inflytelserika avhandlingen från 1997 sågas nu i grunden. I själva verket var det männen som missgynnades redan då.0 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen väntas falla imorgon – men inte detta bolag

Trump skapar osäkerhet bland USA:s allierade.. Svenska jätten vinnare när Grönland kraschar förtroendet för amerikansk försvarsindustri.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.