Greta har raderat gammal tweet om att jorden skulle gå under 2023

"En högt uppsatt klimatforskare varnar för att klimatförändringarna kommer att utplåna hela mänskligheten om vi inte slutar använda fossila bränslen under de kommande fem åren", löd Gretas inlägg från den 21 juni 2018.

I tweeten länkade hon till en artikel på sajten Gritpost, som numera har stängts ned.

Det raderade inlägget, som fortfarande finns sparat på Archive.org, uppmärksammas nu bland annat av den amerikanska profilen Jack Posobiec, som frågar Greta varför hon tog bort tweeten. Hans fråga har fått miljontals visningar på plattformen.

Många Twitteranvändare kritiserar och hånar nu Greta, men andra konstaterar att inlägget faktiskt skrevs i juni 2018 och att mänskligheten därmed ännu har tre månader på sig att utplånas.

Hi @GretaThunberg! Why did you delete this? pic.twitter.com/YRyrCje0L1

— No Bailouts Poso (@JackPosobiec) March 11, 2023