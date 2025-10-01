Scrolla för video...
Gretas larm: Israel ser ut att slå till i natt

Publicerad 1 oktober 2025 kl 20.40

Utrikes. Israel kan redan i natt ingripa mot aktivisterna på flotiljen med nödhjälp på väg mot Gaza. Det säger Greta Thunberg i ett nytt videomeddelande.

– Det är troligt att vi kommer att bli stoppade ikväll av Israel, vilket skulle vara ett uppenbart brott mot humanitär rätt och sjörätt, säger Greta i videoklippet och fortsätter:

– Israel är nu immun mot internationell rätt. De måste hållas ansvariga för sina krigsförbrytelser.

Flera fartyg närmade sig under onsdagskvällen svensk tid flottiljen, uppger två källor ombord för Reuters.

Israel har upprepade gånger varnat flottiljen för att vända om från sin blockad av Gaza, och även angripit aktivisterna med drönarbomber.

Freedom Flotilla Coalition skriver i ett uttalande att en israelisk bordning ”kan ske inom en timme”. Enligt samma uttalande visar radar ”en koncentration av ungefär 12 oidentifierade fartyg, fem till femton miles från flottiljen”.

Organisationen uppger vidare att ”kontakten har till synes brutits med vissa flottiljfartyg, och några upplever signalstörningar”.

Både Italien och Spanien har skickat krigsfartyg för att eskortera aktivisterna och skydda dem från fler israeliska attacker. I Sverige har dock såväl statsminister Ulf Kristersson (M) som utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) varit tydliga med att Greta och andra svenska medborgare ombord inte kan räkna med någon hjälp alls från Sverige. Båda med argumentet att UD avråder från resor til Gaza.

