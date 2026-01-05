Hanif Bali: Politikerna utsätter svenskarna för folkmord

Hanif Bali menar att den svenska staten under lång tid har fört en politik som slagit hårt mot möjligheten för svenskar att bilda familj och föra samhället vidare.

Detta samtidigt som politikerna importerat miljontals invandrare från tredje världen som Socialdemokraterna nu vill tvångsblanda svenskarna med.

Enligt Hanif Bali har resultatet blivit att nästa generation svenskar ”krossats” och att den traditionella svenska medelklassen håller på att försvinna.

– Hur den svenska staten har bemött den svenska populationen – om man såg de isolerade handlingarna i sig hade det nog definierats som ett folkmord, konstaterar han.

I poddsamtalet beskriver Bali hur flera politiska beslut samverkat även vid sidan av invandringspolitiken. Han pekar särskilt på bostadspolitiken och regelverk som enligt honom gjort det svårt att bygga småhus och villor. Det har lett till höga bostadspriser som gynnar äldre, medan yngre hålls utanför.

– Det som har skett är att folk sitter på de här kåkarna och nästa generation får inte tillgång till dem, säger Bali.

Han kopplar utvecklingen till att snittåldern för förstföderskor i Sverige nu för första gången passerat 30 år och menar att detta är en direkt följd av den förda politiken.

Även den ekonomiska svenska modellen får hård kritik. Bali beskriver ett system där finanssektorn gynnas på bekostnad av vanliga löntagare och där inflation och stigande priser slår särskilt mot dem som försöker etablera sig.

Migrationspolitiken lyfts samtidigt fram som en avgörande faktor.

– Det är invandrade grupper som räddar Socialdemokraterna, säger Hanif Bali.

"En fördrivning" av svenskar

Hanif Bali noterar att demografin genom det massiva inflödet förändrats i grunden, samtidigt som grupper med högre födslotal vuxit i betydelse på bekostnad av den "strävsamma svenska medelklassen".

Han hänvisar också till uttalanden från socialdemokratiska företrädare om att blanda befolkningen genom bostadspolitiken.

– Om turkarna inte hade dödat någon, utan bara tagit de här policyerna mot kurderna, kollapsat deras födslotal och sedan aktivt flyttat in människor som "breed them out". Inte ens med andra turkar. De hade gjort det med bengaler. Då hade man kallat det för en fördrivning, säger Hanif Bali.

I podden får Bali mothugg kring begreppet folkmord. Programledarna påminner om FN:s folkmordskonvention från 1948, som bland annat omfattar handlingar som syftar till att förhindra födslar inom en grupp.

Bali medger att han inte kan visa att Socialdemokraterna haft ett uttalat uppsåt till folkmord.

– Många av de här är ju uppsåtsbaserade. Exkludera uppsåtet, så handlingsmässigt så resultatet blir ju de facto att svenskar blir ersatta av en ny population, konstaterar han.