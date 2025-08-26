Här får Pål Jonson medalj av Zelenskyj

Den svenske försvarsministern tilldelades den ukrainska förtjänstorden av första graden vid en ceremoni på Sofiatorget.

Enligt den officiella motiveringen får han medaljen "för en betydande personlig insats i att stärka det mellanstatliga samarbetet, stödja Ukrainas statliga suveränitet och territoriella integritet, välgörenhetsverksamhet samt främjande av den ukrainska staten i världen".

Pål Jonson kommenterar utmärkelsen på X.

"Det är en stor ära och möjligt bara tack vare det mycket gedigna och fina arbete som personalen vid Försvarsmakten, FMV, FOI, Försvarsdepartementet och andra utfört för att bidra till ett fortsatt fritt och självständigt Ukraina."

Totalt fick omkring 140 utländska mottagare medaljer under ceremonin. Tre svenska kvinnor fick också medalj, eftersom de är kvinnor: Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard, Johanna Fries Markiewicz från Riksarkivet samt Maria Rönnlund från Nationalmuseum, som alla tre tilldelades prinsessan Olgas orden av tredje graden.