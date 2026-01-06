© 
 

"Kvinnans" aktivitet på damtoaletten upprör

Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Andra världskriget

Här skriver Adolf Hitler i Aftonbladet om den "judisk-bolsjevikiska krigssamman-svärjningen"

Den tyske diktatorn fick helsida i den svenska kvällstidningen. "Sovjet har svikit alla sina förpliktelser!"0 Plus

"När vi dricker händer det att vi överfaller dem": Somaliska invandrare förklarar öppet varför de våldtar blonda kvinnor

Beskriver själva vad alla våldtäkterna går ut på. "De går runt nästan nakna, och så klagar de på att de våldtas? Det är deras eget fel."0 Plus

Här granskar AFA-veteranen vitboken åt SD-höjdarna

Dolda samarbetet med våldsvänstern. Mattias Karlsson anlitar Expos grundare Tobias Hübinette för att peka ut partikollegor som "extremister".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Uppgift: Klanlojalitet präglar jobbet på Migrationsverket

"Man pratar sitt eget språk med sin egen grupp". Omöjligt för chefer och kollegor att förstå hur myndigheten bedrivs.0 

Ekonominyheter

Guldpriset rusar igen efter Trumps kupp

Nära nytt rekordpris – igen.. Kaoset på internationella scenen lockar fler investerare till trygga tillgången.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Meya blev våldtagen – då ljög Kristersson

Mohammed fick stanna. Men den uteblivna utvisningen är Kristerssons fel.0 

"Negeröknen", "Sverige först" och Kristerssons flaxande – här är 2025 års pinsammaste PK-ögonblick

Här är guldkornen vi minns. (Vare sig makthavarna vill det eller inte).0 

Mer från Utrikes

Fredspristagaren tackar Trump för krigshandlingen

Prisar Trumps "fasthet och beslutsamhet" i attacken.. Nu ska kontrollen över Venezuelas oljeresurser återföras till amerikanska oljebolag.0 

Transvestit-attack mot JD Vances hem

"En galen person försökte bryta sig in".. Julia Defoor, 26, slog till mot vicepresidentens hem beväpnad med hammare.0 

Tio döms för att ha "nätmobbat" Macrons fru

Ifrågasatte om första damen verkligen är en dam – nu blir det fängelse.. "Jag inledde processen för att statuera exempel."0 

Somaliland stöder USA:s militära insatser mot Venezuela

Ökenrepublikens beröm: "Ansvarsfullt USA-lett engagemang".. Ovanliga uttalandet från landet som bara erkänns av Israel.0 

Vetenskap

Inte nyttigt mata bin med socker. Problem när bin inte får leva på sin egen honung.0 

Android ska få konkurrens av system som är fritt på riktigt. Projektet: Telefon utan "spyware" från Google.0 

Kultur

Ingen vill längre anlita Henrik Schyffert: "Väldigt tomt i kalendern". Åkte land och rike runt och sjöng invandringens lov.0 

New York Times utser groyper till årets nyord. Antisemitiska internetfenomenet toppar prestigefulla listan.0 