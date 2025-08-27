Här jagar de björnungar från bilen – sex åtalas för grovt jaktbrott

Åklagare Åse Schoultz är förundersökningsledare i ärendet.

– Jägarna har tillsammans och i samråd uppsåtligen jagat en björnhona och hennes åtföljande årsungar. Björnhonan har fällts varefter jakten fortsatt på hennes årsungar tills en årsunge har fällts, säger hon i ett pressmeddelande.

De åtalade är fem män hemmahörande i Norge och en man från Värmland.

Att skjuta en björnhona som följs av ungar är förbjudet, liksom att skjuta ungarna. Enligt åtalet ska männen ha använt bil och jakten ska ha pågått i omkring fyra timmar.

Åklagarsidan hänvisar till film- och ljudinspelningar som uppges visa att samtliga deltog i jakten och kände till att honan följdes av ungar när hon sköts.

En film ska också visa hur en av männen släpar den fällda björnungen. Vid en husrannsakan beslagtogs skinnet efter årsungen.

– Jägarna har använt bilar under jakten och då det avsett särskilt skyddsvärt vilt, säger åklagare Frida Molander i pressmeddelandet.

Åklagarna begär att skinnet efter årsungen förverkas. En av männen har erkänt brott i förhör, medan övriga fem nekar. Det är okänt vad som hänt med björnungens kullsyskon.