SVT anklagas för klimatbluff – Sverige absorberar mer koldioxid än vi släpper ut

"Sveriges utsläpp ökar – svårt nå klimatmål", löd den alarmistiska TT-nyhet som SVT lät publicera tidigare i veckan.

Nyheten bygger på ny utsläppsstatistik från Naturvårdsverket. Men Niklas Gillström, stabschef på Finansdepartementet och tidigare presschef för Moderaterna, konstaterar att rapporteringen om ensidigt fokuserar på utsläppsökningen – och bortser från uppgifterna om mycket omfattande koldioxidupptag i skog och mark.

"Klimatnyheten ni inte fick läsa om i går när Naturvårdsverket släppte ny statistik över svenska utsläpp – Sveriges upptag av koldioxid (via t.ex. skogen) överstiger våra utsläpp. Detta innebär att om alla länder hade haft samma siffror som Sverige hade utsläppen i världen minskat. Minskat, inte ökat i lägre takt utan minskat", skriver Gillström i ett inlägg på X.

Enligt Naturvårdsverkets slutliga klimatstatistik uppgick Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser 2024 till 47,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, en ökning med drygt 7 procent jämfört med året innan. Samtidigt visar statistiken att nettoupptaget i markanvändningssektorn, främst skogen, uppgick till omkring 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Gillström pekar på att även detta framgick av samma pressmeddelande och tabeller som medierna använde när de skrev sina alarmistiska rubriker om ökade utsläpp tidigare i veckan.

"Man valde helt enkelt bort det", skriver han.

SVT:s och TT:s rapportering betonar i stället att ökade utsläpp från transporter och arbetsmaskiner gör det svårare att nå klimatmålen.

"Sammantaget släppte Sverige ut 47,49 miljoner ton koldioxid år 2024 enligt Naturvårdsverket. Det är en ökning på drygt 3 miljoner ton, eller 7% som medierna gjorde stora rubriker av. Vad man däremot inte skrev var att upptaget var 54,24 miljoner ton. Det är drygt 8 miljoner ton mer än året innan, eller en ökning på nästan 18%. Så vi tar upp mer koldioxid än vi släpper ut", sammanfattar Niklas Gillström.