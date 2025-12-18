© FT BILD/Naturvårdsverket
Sverige släppte ut 47,49 miljoner ton koldioxid år 2024 enligt Naturvårdsverket. Upptaget var samtidigt 54,24 miljoner ton – drygt 8 miljoner ton mer än året innan, eller en ökning på nästan 18 procent – vilket innebär att den svenska naturen tar upp mer koldioxid än Sverige släpper ut.

SVT anklagas för klimatbluff – Sverige absorberar mer koldioxid än vi släpper ut

Publicerad 18 december 2025 kl 19.08

Media. SVT får kritik för att ha utelämnat centrala uppgifter när Naturvårdsverket i veckan presenterade ny klimatstatistik. Kritikerna tar nu fasta på att siffrorna faktiskt egentligen visar att Sveriges natur under 2024 tog upp mer koldioxid än vad landet släppte ut. Något som inte nämndes i medierapporteringen – som istället slog larm om ökade utsläpp.

Dela artikeln

"Sveriges utsläpp ökar – svårt nå klimatmål", löd den alarmistiska TT-nyhet som SVT lät publicera tidigare i veckan.

Nyheten bygger på ny utsläppsstatistik från Naturvårdsverket. Men Niklas Gillström, stabschef på Finansdepartementet och tidigare presschef för Moderaterna, konstaterar att rapporteringen om ensidigt fokuserar på utsläppsökningen – och bortser från uppgifterna om mycket omfattande koldioxidupptag i skog och mark.

"Klimatnyheten ni inte fick läsa om i går när Naturvårdsverket släppte ny statistik över svenska utsläpp – Sveriges upptag av koldioxid (via t.ex. skogen) överstiger våra utsläpp. Detta innebär att om alla länder hade haft samma siffror som Sverige hade utsläppen i världen minskat. Minskat, inte ökat i lägre takt utan minskat", skriver Gillström i ett inlägg på X.

Enligt Naturvårdsverkets slutliga klimatstatistik uppgick Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser 2024 till 47,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, en ökning med drygt 7 procent jämfört med året innan. Samtidigt visar statistiken att nettoupptaget i markanvändningssektorn, främst skogen, uppgick till omkring 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Gillström pekar på att även detta framgick av samma pressmeddelande och tabeller som medierna använde när de skrev sina alarmistiska rubriker om ökade utsläpp tidigare i veckan.

"Man valde helt enkelt bort det", skriver han.

SVT:s och TT:s rapportering betonar i stället att ökade utsläpp från transporter och arbetsmaskiner gör det svårare att nå klimatmålen.

"Sammantaget släppte Sverige ut 47,49 miljoner ton koldioxid år 2024 enligt Naturvårdsverket. Det är en ökning på drygt 3 miljoner ton, eller 7% som medierna gjorde stora rubriker av. Vad man däremot inte skrev var att upptaget var 54,24 miljoner ton. Det är drygt 8 miljoner ton mer än året innan, eller en ökning på nästan 18%. Så vi tar upp mer koldioxid än vi släpper ut", sammanfattar Niklas Gillström.

Märkligheterna som omgärdar attentatet mot Trump

Varningarna, polisens passivitet och den märkliga stegen. Myndigheternas agerande väcker misstankar på nätet.0 Plus

USA-kravallerna

Här är hela gripandet av George Floyd: "Media har ljugit"

Filmen har läckt. "Ett gigantiskt mediebedrägeri."0 Plus

"Min prinsessa": Jimmie Åkesson gifter sig – med kompisarnas dotter

Hon är SD-ledarens brud. "Jag friade på en Ålandskryssning."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Tusentals arga bönder blockerar EU:s högkvarter

Video: Våldsamma protester i Bryssel – kastar potatis på polisen. "Det vi ber om är att kunna leva på vårt arbete."0 

Ekonominyheter

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

Rekordmånga säljare sänker priset.. Men för hushållen ser ekonomin nästa år ändå ljusare ut.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.