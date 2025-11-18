Ekeroth kräver att SD tar tag i bankterrorn

SD samlas till landsdagar i Örebro kommande helg. Bland motionerna finns tre från Kent Ekeroth – om hetslagstiftningen, förtal och bankernas växande inflytande. Det sistnämnda beskriver han som ett demokratiskt kärnproblem.

"Det svenska bankväsendet har utvecklats till ett slutet och maktkoncentrerat system där ett fåtal aktörer tillåts agera både domare och bödel. Samtidigt gömmer de sig bakom gummiparagrafer som 'bristande kundkännedom' eller diffusa riskbedömningar. Den verkliga anledningen till att konton stängs eller nekas handlar i många fall inte om ekonomi eller lagbrott – utan om politik", skriver Ekeroth i sin motion och fortsätter:

"Det är i grunden en ny form av censur, där bankerna agerar grindvakter för vem som får delta i det moderna samhället."

Bankerna har under de senaste åren sagt upp eller nekat tiotusentals kunder. Enligt Finansinspektionen ökade antalet tvångsavslutade konton från 45.000 år 2020 till 60.000 år 2022. En del handlar om misstänkt kriminalitet, men många kunder vittnar om att de aldrig fått någon begriplig förklaring och inte haft en reell möjlighet att överklaga.

I motionen och i tidigare texter lyfter Ekeroth särskilt hur alternativmedier och oppositionella röster drabbats. SwebbTV har nekats konto med hänvisning till att journalistiken är "känslig". Fria Tiders grundare Widar Nord fick både konto och bank-id stängt av Swedbank med hänvisning till "negativ publicitet" – ett beslut som senare underkändes av Stockholms tingsrätt efter en utdragen och kostsam rättsprocess. Även privatpersoner och företag, som den invandringskritiska opinionsbildaren Mira Aksoy, har fått se sina konton stängas med hänvisning till "bristande kundkännedom".

För många innebär ett indraget konto i praktiken att man ställs utanför samhället. Utan bankkonto och bank-id går det knappt att betala räkningar, ta emot lön, sköta företag, använda Swish eller logga in hos myndigheter och sjukvård. Ekeroth beskriver därför utvecklingen som ett direkt hot mot demokratin, där privata banker i praktiken avgör vem som får delta i samhällslivet.

I motionen föreslår han bland annat att bankerna alltid ska tvingas ange en konkret och juridiskt prövbar grund när konton stängs eller tjänster nekas. Besluten ska dokumenteras och kunna överklagas till en oberoende instans. Penningtvättslagen ska inte få inte användas som svepskäl för att stänga av privatpersoner, alternativmedier eller andra verksamheter av politiska skäl, och automatiska riskmodeller ska kompletteras med manuell prövning. Finansinspektionen ska dessutom kunna kräva att felaktigt stängda konton återöppnas och utdöma straffavgifter när banker agerar godtyckligt, enligt motionen.

Ekeroth vill också att en grundläggande rätt till bankkonto, betalningstjänster och e-legitimation slås fast som en demokratisk nödvändighet. Frågorna ska, enligt motionen, tas med in i framtida regeringsförhandlingar om SD får inflytande över nästa regering.

SD-ledningen: De drabbade får stämma banken

SD:s partistyrelse är dock inte intresserade av Ekeroths förslag och hävdar i sitt yttrande inför landsdagarna att området är "komplicerat".

Man pekar på att frågan hänger ihop med penningtvättslagstiftning, banksekretess, tillsyn och konkurrensregler och hänvisar istället till "befintliga klagovägar" via Allmänna reklamationsnämnden och domstol.

Slutsatsen från partiledningen är att motionen bör anses besvarad och att arbetet ska fortsätta genom fler "utredningar" snarare än genom skarpa lagförslag.

"Partistyrelsen anser därför att inriktningen i motionen i huvudsak är tillgodosedd genom vårt riksdagsarbete och att vidare hantering bör ske genom beredningar och utredning innan skarpa lagändringar utforma", skriver ledningen.

Ekeroth anser däremot att politiken hittills svikit i frågan och att det inte handlar om enstaka misstag utan om en systemförändring som gynnar storbankerna och missgynnar oppositionella röster.

– Jag tror att det är en kombination av flera olika aspekter. Dels har det inte drabbat "den goda sidan" så mycket, utan mest riktat sig mot konservativa, med vissa undantag. Dels är bankfrågor ofta komplexa, vilket gör att tröskeln för politiker att förstå problemet blir högre, något som inte bör underskattas, säger Ekeroth till sin egen sajt Samnytt och fortsätter:

– Poängen är att frågan måste ses över omgående så att den inte missbrukas mot politiska meningsmotståndare och börjar användas för annat än vad det uttalade syftet var, att bekämpa organiserad brottslighet, fortsätter Ekeroth.