Hemtjänstpersonal gav vårdtagare Hitlermustasch

Enligt kommunen upptäckte kvällspersonalen mustaschen senare samma dag och rakade bort den.

Vårdtagaren ska ha blivit mycket upprörd och mejlade själv enhetschefen, som upprättade anmälan.

I anmälan uppges att enhetschefen har hållit samtal med berörd personal, som bekräftar att en Hitlermustasch rakats på vårdtagaren.

Ärendet hanteras nu enligt socialtjänstens rutiner för allvarliga missförhållanden. En granskning ska fastställa vad som hänt och vilka åtgärder som krävs för att förhindra upprepning.