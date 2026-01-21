Högg sönder socialkontor i Tensta – döms till fängelse

Attacken inträffade den 12 december 2025 på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Mannen gick in i lokalerna beväpnad med yxa, slägga och knogjärn och slog sönder fönster och inventarier.

Skadorna uppgick till nära en miljon kronor.

Mannen hade bara veckor före händelsen villkorligt frigivits från ett fängelsestraff för bland annat misshandel, skadegörelse, brott mot knivlagen och våld mot tjänsteman. Socialtjänsten skulle hjälpa honom att skaffa en ny bostad efter fängelsevistelsen, och det var när han fick ett negativt besked som han gick till attack.

Solna tingsrätt dömer mannen för grov skadegörelse, grovt olaga hot samt grovt brott mot knivlagen. Påföljden blir fängelse i ett år och sex månader. Rätten beslutar också att han ska sitta kvar i häkte tills straffet verkställs.

Enligt domen bar mannen skyddsväst vid angreppet. Flera personer befann sig i lokalerna och tvingades fly när föremål slogs sönder. Hotet bedöms ha varit av sådan art att de som befann sig i direkt närhet kunde känna allvarlig rädsla.

Den dömde ska dessutom betala 25.000 kronor i skadestånd till en av målsägandena. De beslagtagna tillhyggena förverkas.