Tidöpartierna inför fängelse för den som pekar ut en pedofil

Efter styckmordet i Rönninge har det uppmärksammats hur en pappa år 2021 dömdes betala 15.000 kronor i skadestånd för att ha förtalat den dömda pedofiltransvestiten "Vilma" Andersson.

Anledningen var att pappan hade upplyst grannarna om att Andersson flyttat dit och att han var dömd för att ha försökt kidnappa en tioårig flicka.

Nu skärper Tidöpartierna lagstiftningen – så att straffet för denna typ av förtalsbrott blir ännu hårdare.

Lagrådsremissen presenterades förra veckan och ingår i regeringens straffreform. Den omfattar skärpta straffskalor för ett stort antal brott, men en av de mest uppmärksammade ändringarna gäller grovt förtal.

I dag är minimistraffet böter. Med regeringens förslag höjs minimistraffet för grovt förtal från böter till fängelse, med ett straffmaximum på två år.

Regeringen motiverar skärpningen med att nuvarande regler inte speglar brottets allvar. I remissen skriver regeringen att ”det nuvarande minimistraffet på böter framstår inte som förenligt med hur allvarligt det finns anledning att se på den integritetskränkning som ett grovt förtal typiskt sett kan innebära”.

Förändringen väcker kritik från flera remissinstanser. Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Roks, varnar för att kvinnor som berättar om övergrepp riskerar hårdare repressalier.

– Vi befarar att en straffskärpning riskerar att utsätta kvinnor ännu mer, säger Roks vice ordförande Adine Samadi till Samnytt.

Även inom Sverigedemokraterna finns invändningar, trots att partiet står bakom lagrådsremissen. Partiets företrädare Pontus Andersson Garpvall, som sitter i justitieutskottet, medger att lagstiftningen slår fel när den används mot personer som varnar för dömda sexualbrottslingar.

"Skärpningen av straffet för grovt förtal sker för att göra straffrätten med enhetlig och för att brott med lika allvar ska få lika straff, men sett till många uppmärksammade fall som skett på senaste tid är det för oss uppenbart att förtalslagstiftningen behöver göras om i grunden. Detta för att undvika att personer som säger sanningen, om exempelvis gärningsmän, straffas", skriver han.

De föreslagna lagändringarna är tänkta att träda i kraft den 3 juli i år.