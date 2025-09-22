© X/FT BILD
 

Inte hets utmåla skåningar som "danska" svin

Publicerad 22 september 2025 kl 11.51

Lag & Rätt. Klistermärken med budskapet ”Skåningar förbjudna” och bilder på överstrukna grisar har satts upp i Stockholms kollektivtrafik. Men efter en anmälan till Justitiekanslern (JK) meddelar myndigheten att ärendet inte omfattas av hets mot folkgrupp-lagen och att ingen förundersökning inleds.

Dela artikeln

Märkena liknar SL-skyltar och visar en överstruken gris med texter som ”Skåningar förbjudna” och ”Hört danskar? Anmäl till SL”.

De har bland annat uppmärksammats av centerpartiets riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen i ett inlägg på X som fått stor spridning.

Enligt Sydsvenskan säljs klistermärkena på nätet av ett Stockholmsbaserat kreativt kollektiv, där en del av vinsten går till Hammarby IF:s tifogrupp.

Anmälaren anser att klistermärkena är missaktar både skåningar och danskar och menar att kopplingen till fotboll inte är tydlig eftersom märkena ser ut att komma från SL.

JK konstaterar dock att uttalandena inte når upp till brott. Myndigheten hänvisar till att yttrandefriheten ger stort utrymme även för yttranden som många kan uppfatta som stötande eller direkt missvisande, och att det kan ha betydelse om uttrycket gjorts som ett humoristiskt eller satiriskt inlägg.

Svenskar omfattas inte av hets mot folkgrupp-lagen eller hatbrottslagstiftningen och det går alltså inte att hetsa eller begå hatbrott mot svenskar, enligt politikerna, utan bara mot grupper som politikerna har klassat som "utsatta".

Rika svarta mer kriminella än fattiga vita

Omfattande studie krossar seglivad vänstermyt "Ras övertrumfar klass".0 Plus

Invandrargängets attack mot transvestiten under Pride

Vilda scenerna från Sergels torg. "Rätt åt den dära trans bög rasist fittan."0 Plus

Tittarstorm mot SVT:s inslag om svenska kvinnor som blivit muslimer

Tvingas stänga kommentarsfältet. "Valet att bära slöja har varit det bästa i mitt liv."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Skottlossning mot gangsterrapparnas skivbolag i Stockholm

Våldsdåd skakar branschbjässen Warner Music. Tidigare blev en toppchef utsatt för sprängdåd i sitt eget hem.0 

Ekonominyheter

Riksbankschefen: "Det är färdigsänkt"

Beskedet efter beslutet om sänkning.. Chans för ny räntehöjning redan nästa år.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.