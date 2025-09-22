Inte hets utmåla skåningar som "danska" svin

Märkena liknar SL-skyltar och visar en överstruken gris med texter som ”Skåningar förbjudna” och ”Hört danskar? Anmäl till SL”.

De har bland annat uppmärksammats av centerpartiets riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen i ett inlägg på X som fått stor spridning.

Enligt Sydsvenskan säljs klistermärkena på nätet av ett Stockholmsbaserat kreativt kollektiv, där en del av vinsten går till Hammarby IF:s tifogrupp.

Anmälaren anser att klistermärkena är missaktar både skåningar och danskar och menar att kopplingen till fotboll inte är tydlig eftersom märkena ser ut att komma från SL.

JK konstaterar dock att uttalandena inte når upp till brott. Myndigheten hänvisar till att yttrandefriheten ger stort utrymme även för yttranden som många kan uppfatta som stötande eller direkt missvisande, och att det kan ha betydelse om uttrycket gjorts som ett humoristiskt eller satiriskt inlägg.

Svenskar omfattas inte av hets mot folkgrupp-lagen eller hatbrottslagstiftningen och det går alltså inte att hetsa eller begå hatbrott mot svenskar, enligt politikerna, utan bara mot grupper som politikerna har klassat som "utsatta".