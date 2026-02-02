Iran: Det blir storkrig i Mellanöstern om Trump bombar

Irans högste ledare Ali Khamenei varnade på söndagen för att ett angrepp från USA skulle kunna utlösa ett regionalt krig i Mellanöstern.

Uttalandet gjordes inför publik i Teheran i samband med inledningen av firandet av 1979 års islamiska revolution.

– Amerikanerna måste vara medvetna om att om de för krig den här gången så blir det ett regionalt krig, säger Khamenei enligt AP.

Bakgrunden är de snabbt ökande spänningarna mellan Iran och USA efter de iranska tillslagen mot våldsamma protester tidigare under året. President Donald Trump har hotat med militära angrepp och samtidigt låtit hangarfartyget USS Abraham Lincoln med tillhörande krigsfartyg ta position i Arabiska havet.

Khamenei säger att Iran inte har för avsikt att inleda någon konflikt, men att landet kommer att slå tillbaka om det angrips.

– Vi är inte de som startar krig. Vi planerar inte att angripa något land. Men om någon visar girighet och vill attackera eller trakassera, kommer den iranska nationen att slå tillbaka hårt, säger han.

Trump kommenterade varningen senare under söndagen och hänvisade till USA:s militära närvaro i regionen.

– USA har de största och mest kraftfulla fartygen i världen där borta, mycket nära. Förhoppningsvis når vi en uppgörelse. Om vi inte gör det så får vi se om han hade rätt, säger Trump.

Samtidigt planerar Iran en militärövning med skarp ammunition i Hormuzsundet, en av världens viktigaste farleder för oljetransporter. USA:s militärledning har varnat Iran för att hota amerikanska fartyg eller störa civil sjöfart.

Khamenei tog även upp upploppen i landet, som han beskrev som ett kuppförsök.

– Deras mål var att förstöra känsliga och effektiva centra som var involverade i att styra landet, och av denna anledning attackerade de polisen, regeringsbyggnader, (revolutionsgardets) anläggningar, banker och moskéer – och brände kopior av Koranen. De riktade in sig på centra som styr landet, sade han enligt AP.