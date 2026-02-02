© Vita huset/Khamenei.ir
Donald Trump och ayatolla Khamenei.

Iran: Det blir storkrig i Mellanöstern om Trump bombar

Publicerad 2 februari 2026 kl 11.46

Utrikes. Irans högste ledare varnar för att ett amerikanskt angrepp skulle leda till ett regionalt krig. Uttalandet kommer samtidigt som USA flyttat krigsfartyg till området och Donald Trump öppnar för militärt våld.

Dela artikeln

Irans högste ledare Ali Khamenei varnade på söndagen för att ett angrepp från USA skulle kunna utlösa ett regionalt krig i Mellanöstern.

Uttalandet gjordes inför publik i Teheran i samband med inledningen av firandet av 1979 års islamiska revolution.

– Amerikanerna måste vara medvetna om att om de för krig den här gången så blir det ett regionalt krig, säger Khamenei enligt AP.

Bakgrunden är de snabbt ökande spänningarna mellan Iran och USA efter de iranska tillslagen mot våldsamma protester tidigare under året. President Donald Trump har hotat med militära angrepp och samtidigt låtit hangarfartyget USS Abraham Lincoln med tillhörande krigsfartyg ta position i Arabiska havet.

Khamenei säger att Iran inte har för avsikt att inleda någon konflikt, men att landet kommer att slå tillbaka om det angrips.

– Vi är inte de som startar krig. Vi planerar inte att angripa något land. Men om någon visar girighet och vill attackera eller trakassera, kommer den iranska nationen att slå tillbaka hårt, säger han.

Trump kommenterade varningen senare under söndagen och hänvisade till USA:s militära närvaro i regionen.

– USA har de största och mest kraftfulla fartygen i världen där borta, mycket nära. Förhoppningsvis når vi en uppgörelse. Om vi inte gör det så får vi se om han hade rätt, säger Trump.

Samtidigt planerar Iran en militärövning med skarp ammunition i Hormuzsundet, en av världens viktigaste farleder för oljetransporter. USA:s militärledning har varnat Iran för att hota amerikanska fartyg eller störa civil sjöfart.

Khamenei tog även upp upploppen i landet, som han beskrev som ett kuppförsök.

– Deras mål var att förstöra känsliga och effektiva centra som var involverade i att styra landet, och av denna anledning attackerade de polisen, regeringsbyggnader, (revolutionsgardets) anläggningar, banker och moskéer – och brände kopior av Koranen. De riktade in sig på centra som styr landet, sade han enligt AP.

Kvinnans beteende i Malmö väcker avsky

Virala klippet förbryllar och chockar. "Dra åt helvete vilken vidrig människa."0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

IQ-frågan

Studie: Somaliers IQ ännu lägre än man tidigare trott

Arabiska och afrikanska forskare bestämde sig för att undersöka frågan grundligt. Resultaten från IQ-testerna är – minst sagt – nedslående.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Djursholmsman ordnade svenska flickor åt Epstein: "Jag vet hur de ska tas"

Byggde upp rekryteringsnätverk åt sexualförbrytaren. "Svenska tjejer är speciella – jag vet hur de ska tas."0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.