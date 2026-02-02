Svenska globalisthöjdaren Rubinstein besökte Epsteins pedofilö

Joanna Rubinstein, som i dag är styrelseordförande för Sverige för UNHCR och tidigare ledde den amerikanska grenen av World Childhood Foundation, besökte 2012 Jeffrey Epsteins privata ö Little St. James tillsammans med sin familj.

Uppgiften framgår av ett mejl som finns med i de nya Epsteinfilerna.

Mejlet är daterat den 26 december 2012. Rubinstein tackar Epstein för gästfriheten och beskriver vistelsen i positiva ordalag.

"Tack så mycket för en underbar lunch och en eftermiddag i paradiset. Det var en extra glädje för mig att äntligen få träffa dig personligen", skriver hon.

Hon skriver också att barnen uppskattade besöket och att de "älskade dina inspirerande berättelser och naturligtvis din ö".

Vid tidpunkten för besöket hade Epstein redan dömts för sexköp av barn. Little St. James kom senare att kopplas till de omfattande övergrepp mot minderåriga som avslöjades efter hans död.

Joanna Rubinstein kommenterar de nya uppgifterna för Expressen via mejl och skriver att kontakten gick via hennes make, som introducerades för Epstein i ett yrkesrelaterat sammanhang.

"Jag och min familj befann oss på semester i närheten och blev bjudna av Epstein. Det var ett socialt sammanhang. Detta var första och enda gången jag träffade honom", skriver Rubinstein.

På frågan om hon kände till att Epstein var dömd vid tidpunkten svarar hon att hon var medveten om domen.

"Jag kände till domen vid tiden för besöket. Det som senare framkommit om omfattningen av övergreppen är förfärligt och något jag tar kraftigt avstånd från", skriver Rubinstein till Expressen.