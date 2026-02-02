© WEF, DoJ
"Tack så mycket för en underbar lunch och en eftermiddag i paradiset. Det var en extra glädje för mig att äntligen få träffa dig personligen", skrev Joanna Rubinstein till Epstein – då redan dömd för sexköp av barn – efter besöket.

Svenska globalisthöjdaren Rubinstein besökte Epsteins pedofilö

Publicerad 2 februari 2026 kl 10.09

Inrikes. FN-toppen Joanna Rubinstein, i dag styrelseordförande för Sverige för UNHCR, besökte 2012 Jeffrey Epsteins privata ö i Karibien. Ett mejl som nu blivit offentligt visar hur hon tackade för besöket trots att Epstein redan var dömd för sexbrott mot barn.

Dela artikeln

Joanna Rubinstein, som i dag är styrelseordförande för Sverige för UNHCR och tidigare ledde den amerikanska grenen av World Childhood Foundation, besökte 2012 Jeffrey Epsteins privata ö Little St. James tillsammans med sin familj.

Uppgiften framgår av ett mejl som finns med i de nya Epsteinfilerna.

Mejlet är daterat den 26 december 2012. Rubinstein tackar Epstein för gästfriheten och beskriver vistelsen i positiva ordalag.

"Tack så mycket för en underbar lunch och en eftermiddag i paradiset. Det var en extra glädje för mig att äntligen få träffa dig personligen", skriver hon.

Hon skriver också att barnen uppskattade besöket och att de "älskade dina inspirerande berättelser och naturligtvis din ö".

Vid tidpunkten för besöket hade Epstein redan dömts för sexköp av barn. Little St. James kom senare att kopplas till de omfattande övergrepp mot minderåriga som avslöjades efter hans död.

Joanna Rubinstein kommenterar de nya uppgifterna för Expressen via mejl och skriver att kontakten gick via hennes make, som introducerades för Epstein i ett yrkesrelaterat sammanhang.

"Jag och min familj befann oss på semester i närheten och blev bjudna av Epstein. Det var ett socialt sammanhang. Detta var första och enda gången jag träffade honom", skriver Rubinstein.

På frågan om hon kände till att Epstein var dömd vid tidpunkten svarar hon att hon var medveten om domen.

"Jag kände till domen vid tiden för besöket. Det som senare framkommit om omfattningen av övergreppen är förfärligt och något jag tar kraftigt avstånd från", skriver Rubinstein till Expressen.

Kvinnans beteende i Malmö väcker avsky

Virala klippet förbryllar och chockar. "Dra åt helvete vilken vidrig människa."0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

IQ-frågan

Studie: Somaliers IQ ännu lägre än man tidigare trott

Arabiska och afrikanska forskare bestämde sig för att undersöka frågan grundligt. Resultaten från IQ-testerna är – minst sagt – nedslående.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Djursholmsman ordnade svenska flickor åt Epstein: "Jag vet hur de ska tas"

Byggde upp rekryteringsnätverk åt sexualförbrytaren. "Svenska tjejer är speciella – jag vet hur de ska tas."0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.