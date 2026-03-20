Iran fördömer Netanyahus "hädelse mot Jesus"

Publicerad 20 mars 2026 kl 18.03

Utrikes. Iran riktar skarp kritik Benjamin Netanyahu efter ett uppmärksammat uttalande om Jesus. I ett tal jämförde den israeliske premiärministern den kristne frälsaren med massmördaren Djingis Khan – och ställde sig på Djingis Khans sida.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi går till angrepp mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter ett tv-uttalande som väckt starka reaktioner.

"För en man som är så beroende av välviljan från kristna i USA är Netanyahus öppna förakt för Jesus Kristus (frid vare med honom) anmärkningsvärt", skriver Araghchi i ett inlägg.

Han fortsätter:

"Den värsta slaktaren vår region någonsin sett passar också in i hans nuvarande status som efterlyst krigsförbrytare."

Bakgrunden är ett tv-uttalande där Netanyahu jämförde Jesus fredliga väg med Djingis Khans våldsamma framfart.

– Jesus Kristus har ingen fördel över Djingis Khan. För om man är tillräckligt stark, tillräckligt hänsynslös, tillräckligt mäktig, kommer det onda att segra över det goda. Aggression kommer att segra över måttfullhet, säger Netanyahu.

Uttalandet har fått stor spridning på nätet och mötts av kraftig kritik.

"Detta är en av de mest motbjudande antikristna kommentarer jag har hört från en världsledare. Ytterligare ett exempel på att Netanyahu visar sina antikristna övertygelser. Och många kristna kommer återigen att välja att ignorera det", skriver en användare.

"Netanyahu tycker att Djingis Khan är större än Jesus Kristus. Varför är det alltid okej att säga antikristna saker?" skriver en annan.

"Finns det mer bevis för att den här mannen är ren ondska och antikristen?" skriver ytterligare en.

