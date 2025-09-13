© IDF Spokesperson's Unit
 

Israels förre arméchef: Över 200.000 skadade eller dödade i Gaza

Publicerad 13 september 2025 kl 09.51

Utrikes. Israels tidigare arméchef Herzi Halevi säger att mer än 200.000 människor har dödats eller skadats under kriget i Gaza.



Uppgiften kom under ett öppet möte i södra Israel i veckan, rapporterar The Guardian.

Halevi gjorde ingen uppdelning mellan civila och Hamas-krigare.

Siffran ligger dock nära den som den Hamaskontrollerade hälsomyndigheten i Gaza har uppgett. Enligt den senaste rapporten därifrån har över 64.000 människor dödats och över 163.000 skadats.

Inte heller den myndigheten skiljer mellan stridande och civila. Siffrorna återges ofta av FN och internationella organisationer.

Halevi har fram till mars i år lett landets styrkor i kriget som bröt ut den 7 oktober 2023 efter Hamas attack mot Israel.

På mötet sade Halevi också att arméns insatser aldrig stoppats av juridiska rådgivare.

– Detta är inget försiktigt krig. Vi tog av handskarna från första stund, sade han och tillade att Israel ändå följer internationell humanitär rätt.

