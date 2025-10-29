Mohamed slapp utvisning – nu säger Skellefteå nej till återvandring

Skellefteå kommun avböjer regeringens inbjudan till samtal om frivillig återvandring.

I en skrivelse till regeringens nationella samordnare skriver kommunalrådet Lorents Burman (S):

”För Skellefteå kommun är det inte aktuellt att föra någon dialog med regeringen eller dess samordnare om frågan kring frivillig återvandring.”

Kollegan Evelina Fahlesson (S) beskriver beslutet som självklart.

– Alla som bor i Skellefteå ska känna sig varmt välkomna. Dessutom är vi i en situation där vi skriker efter att folk ska flytta hit, säger hon till Norran.

Fahlesson har publicerat ett Facebookinlägg med en bild som visar hur hon håller upp brevet till regeringen tillsammans med Lorents Burman.

"Skellefteå behöver fler, inte färre invånare! Vi ska vara rädda om varandra och inte skapa rädsla hos människor", skriver hon.

Det var i Skellefteå som 16-åriga Meya blev våldtagen av Mohamed i en gångtunnel när hon var på väg hem från sitt jobb på McDonalds. Fria Tider var den 17 oktober först med att publicera uppgifterna om att Mohamed slapp utvisning på grund av våldtäkten inte var tillräckligt "varaktig", och uppgifterna spreds sedan till hundratals miljoner människor globalt via sociala medier. Nu pratar Ulf Kristersson om att ändra Europakonventionen så att det ska bli enklare att utvisa sådana som Mohamed i framtiden.