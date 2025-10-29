Minst 100 döda när Israel åter bombar Gaza

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade nya "kraftfulla attacker" mot Gaza efter att Israel anklagat Hamas för att ha brutit den USA-medlade vapenvilan genom att utlämnandet av avlidna gisslan dröjer.

Israel anklagar också Hamas för att ha legat bakom en attack där en israelisk soldat dödades. Hamas nekar och säger sig följa avtalet.

Flyganfallen träffade bostadshus, skolor och flerfamiljshus i Gaza stad och Beit Lahia i norr, Bureij och Nuseirat i centrala Gaza samt Khan Younis i söder.

Räddningsarbetare arbetar under ”mycket svåra förhållanden” och befarar att dödstalet stiger då saknade kan ligga under rasmassor.

Israeliska premiärministerns kansli sade på tisdagskvällen att militären beordrats att genomföra ”kraftfulla attacker” i Gaza. Försvarsminister Israel Katz anklagade Hamas för att ha passerat ”en skarp röd linje” och varnar:

– Hamas kommer att få betala många gånger om för attacken mot soldaterna och för brottet mot avtalet om att återbörda de stupade gisslan.

Militären meddelade på onsdagsmorgonen att reservsoldaten Yona Efraim Feldbaum dödats i Rafah. Enligt en militär källa besköts ett ingenjörsfordon som arbetade med en underjordisk tunnelförbindelse, varefter flera pansarvärnsrobotar avfyrades mot ytterligare ett fordon i området.

Hamas tillbakavisar uppgifterna om att ha angripit israeliska soldater och fördömer flyganfallen. ”Hamas bekräftar att rörelsen inte har någon koppling till skottlossningen i Rafah och bekräftar sitt åtagande till vapenvileavtalet”, heter det i ett uttalande. Gruppen kallar de israeliska attackerna för en ”flagrant kränkning av vapenvilan”.

Donald Trump, som tidigare i oktober fick parterna att enas om en "fredsplan", tycks dock ta det hela med ro.

– Såvitt jag förstår dödades en israelisk soldat. Så israelerna slog tillbaka och det ska de göra. Ingenting kommer att äventyra vapenvilan, sade Trump till reportrar ombord på Air Force One, samtidigt som han uppmanade Hamas att ”uppföra sig”.

Vapenvilan, framtagen av USA, Egypten, Qatar och Turkiet, är första steget i Trumps 20-punktsplan för Gaza. Enligt överenskommelsen skulle Hamas inom 72 timmar från den 10 oktober återlämna 48 levande och avlidna gisslan. Samtliga 20 levande israeliska gisslan frigavs den 13 oktober i utbyte mot 250 palestinska fångar och 1.718 frihetsberövade från Gaza. Israel har även överlämnat 195 palestiniers kroppar i utbyte mot kvarlevor från 13 israeliska gisslan, liksom två utländska – en thailändsk och en nepalesisk.

Enligt israeliska uppgifter finns elva israeliska, en tanzanisk och en thailändsk avliden gisslan fortfarande i Gaza. Hamas har sagt att läget försvårats av att bomberna ”förändrat Gazas terräng” och att personer som begravt kroppar har ”stupat eller inte längre minns var de begravde dem”. Israel hävdar dock att Hamas känner till alla platser.