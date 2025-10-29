Orbán vill bygga krigskritiskt EU-block – Kristersson: "Det här är allvarligt"

Orbáns politiske rådgivare Balazs Orbán säger i en intervju med Politico att en ny grupp är på väg att ta form.

– Det är på gång, och det kommer bli mer och mer synligt. Det fungerade väldigt bra under flyktingkrisen, säger han .

Rådgivaren hänvisar till det tidigare Visegrad-samarbetet med centraleuropeiska grannländer och pekar ut Slovakiens premiärminister Robert Fico samt Tjeckiens Andrej Babis som naturliga partners.

Politico bedömer att en stark allians ännu ligger långt bort, men att en sådan skulle kunna stoppa EU:s militära och ekonomiska stöd till Ukraina.

Kristersson: "Illa nog" med en avvikare

Statsminister Ulf Kristersson (M) varnar för följderna av den ungerska linjen.

– Vi har bekämpat det motståndet länge nu. Som block är det ganska litet, Ungern driver sin linje, oftast helt ensamma. Men det är illa nog, säger han till TV4 Nyheterna.

Det hela "är allvarligt", enligt statsministern.

– Ungern har fel och vi andra har rätt, men som block skulle jag säga att det är ganska begränsat.