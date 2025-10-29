I februari greps fem unga män i Örnsköldsvik, misstänkta för att ha misshandlat, filmat och hängt ut en man som de påstod vara pedofil.

Misshandeln ägde rum efter att gruppen ansökt om medlemskap i organisationen "Pedo Hunting Sweden".

Nu har samtliga åtalade dömts. Fyra av männen döms för grov misshandel och får fängelsestraff mellan ett och drygt två år. Den femte, en 17-åring, döms för förtal och får ungdomsvård.

Under utredningen upptäcktes fler oväntade brott från en av gärningsmännen, en 22-åring. Han misstänktes för att ha tjuvfilmat flickor under 15 år i ett duschrum på en skola. Filmerna tolkades som barnpornografi.

Den 22-årige mannen har nu dömts för barnpornografibrott, kränkande fotografering och flera fall av misshandel. Han får tre år och tre månaders fängelse.

Enligt polisen har flera av de dömda kopplingar till den våldsamma supportermiljön.

Misshandeln ägde rum i slutet av maj förra året vid resecentrum i Örnsköldsvik. Gärningsmännen filmade överfallet och spred sedan videon på sociala medier, där de hängde ut mannen som pedofil.