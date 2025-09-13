Jättedemonstration mot invandring, för yttrandefrihet i London

Publicerad 13 september 2025 kl 17.15

Utrikes. Hundratusentals människor samlades idag i London för att demonstrera mot regeringens generösa invandringspolitik och nedmonteringen av yttrandefrihten.

Dela artikeln

Händelsen har lockat mycket stora folkmassor, visar TV-bilder tagna från helikopter, men uppgifterna om antalet deltagare går starkt isär.

Metropolitan Police anger antalet till strax under 110.000 medan arrangören Tommy Robinson hävdar att det rör sig om ”miljoner” och den holländska aktivisten Eva Vlaardingerbroek hävar att "TRE MILJONER" deltar.

– Detta är den största demonstrationen i brittisk historia. Storbritannien har äntligen vaknat. Vi har väntat i decennier. Alla har varit rädda. Det brittiska folket är inte längre rädda. Detta kommer aldrig försvinna. Patriotism är framtiden, säger Robinson.

– Det är så många människor. Varje gata i centrala London är full av patrioter. Gnistan har tänts. Revolutionen har börjat.

Han uppger att demonstrationen sker mot yttrandefrihetens nedmontering och mot makthavarna, som fått betalt för att leda landet men som istället "ger bort det" till invandrare.

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Miljoner såg hennes brandtal mot befolkningsbytet

"Våra eliter har förklarat krig mot oss". Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus

Studie: Vanlig Alvedon ändrar din personlighet

Ökad riskbenägenhet, lägre empati... Nu slår forskarna larm om vanliga värktabletternas okända effekter.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Efterlyst efter att ha rånat en äldre man

Flydde på en svart cykel. Hamnade på övervakningsbilder i centrala Malmö.0 

Ekonominyheter

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.