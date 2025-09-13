Jättedemonstration mot invandring, för yttrandefrihet i London

Händelsen har lockat mycket stora folkmassor, visar TV-bilder tagna från helikopter, men uppgifterna om antalet deltagare går starkt isär.

Metropolitan Police anger antalet till strax under 110.000 medan arrangören Tommy Robinson hävdar att det rör sig om ”miljoner” och den holländska aktivisten Eva Vlaardingerbroek hävar att "TRE MILJONER" deltar.

– Detta är den största demonstrationen i brittisk historia. Storbritannien har äntligen vaknat. Vi har väntat i decennier. Alla har varit rädda. Det brittiska folket är inte längre rädda. Detta kommer aldrig försvinna. Patriotism är framtiden, säger Robinson.

– Det är så många människor. Varje gata i centrala London är full av patrioter. Gnistan har tänts. Revolutionen har börjat.

Han uppger att demonstrationen sker mot yttrandefrihetens nedmontering och mot makthavarna, som fått betalt för att leda landet men som istället "ger bort det" till invandrare.