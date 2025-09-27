Källor: Hamas stöder "Trumps" fredsplan

Planen, som mer eller mindre innebär att Hamas kapitulerar inför Israel, går ut på att terrorgruppen ska ge upp sitt inflytande i Gaza och lämna tillbaka gisslan i utbyte mot att Israel inte utplånar eller fördriver befolkningen och jämnar den resterande bebyggelsen i Gaza med marken.

Vem det är som i själva verket kapitulerar för terror kan emellertid väntas bli föremål för diskussion i den arabiska världen.

Trump hoppas att få igenom planen slutgiltigt i samband med att han träffar Israels premiärminister Benjamin Netanyahu på måndag.

Enligt "Trumps" plan ska alla i gisslan släppas omedelbart.

Israel ska å sin sida släppa 289 palestinska fångar och ge upp sina planer på att annektera Gazaremsan.

Hamas skulle ge upp sitt inflytande, men det skulle inte innebära "en total utrotning" av den terrorklassade gruppen.

Det är andra gången på kort tid som Netanyahu använder Donald Trump som fredsmäklare i ett pågående krig.

Förra gången skedde det under mindre förmånliga former, när Trump fick gå in och "tvinga" Israel att sluta fred med Iran eftersom kriget i själva verket gick dåligt då det israeliska luftvärnet inte fungerade som planerat.