Romer plundrade svenska kyrkor på koppar – för tre miljoner kronor

Publicerad 26 september 2025 kl 15.25

Inrikes. Fyra romer från Rumänien döms nu till fängelse och utvisning för en serie omfattande kopparstölder mot kyrkobyggnader i flera delar av Sverige. Totalt stals metall för över tre miljoner kronor.

De dömda är tre bröder i 25-årsåldern samt en man i 45-årsåldern. Enligt domstolen ligger de bakom fyra grova stölder.

Brotten begicks i olika konstellationer under februari och mars i år. Totalt stals hela 630 kvadratmeter kopparplåt från fyra kyrkor i Kramfors, Uppsala, Mariestad och Strängnäs.

– De har varit säkra på att ingen ska ingripa och stoppat sina fordon fulla med koppar som de i lugn och ro skurit från tak, säger Daniel Ivansson, nationell operativ koordinator vid polisen.

Det sammanlagda värdet på stöldgodset uppskattas till cirka 3.067.000 kronor.

De tre bröderna greps i början av juni i år. De satt då i förvar i väntan på att avvisas, dömda för att ha kapat och stulit koppartaket på ett kapell i Älvdalen.

Där kunde utredningen ha slutat. Men i ett samarbete mellan Noa, lokalpolis i region Nord och åklagare nystades betydligt fler kopparstölder från kyrkor och kapell som inträffat tidigare under året upp.

Den fjärde nu dömde mannen greps på Arlanda flygplats när han reste till Sverige. I en av männens telefoner fanns 88 internetsökningar på kapell, kyrkor och krematorier runtom i landet.

Stöldturnén gick från Frösängs kapell i Oxelösund, Berthåga kyrkogård i Uppsala via S:t Petri kapell i Strängnäs, och vidare till Leksbergs kyrka i Mariestad. Vid flera tillfällen hade männen kontakt med metallåtervinningsföretag, dit metallen såldes.

Två av männen döms till 1,5 års fängelse, medan de andra två döms till fängelse i ett år och nio månader. Samtliga fyra döms till utvisning med återreseförbud i tio år.

– De internationella stöldnätverken skeppar inte bara gods till sitt hemland, utan vi ser tydligt att de kan omsättas, till exempel malas ned till granulat, på plats av oseriösa skrothandlare och metallåtervinnare i Sverige. Vi kommer i närtid att titta närmare på näringsidkare som inte verkar ifrågasätta var godset kommer ifrån innan de köper upp det, säger Daniel Ivansson.

Kopparstölder brukar beskrivas som en romsk specialitet och har blivit vanligare på sistone i och med att priset gått upp. Liksom andra ädelmetaller har priset stadigt ökat. På tre år har det stigit med runt 30 procent. Kablar, koppartak och skulpturer har därför blivit mer stöldbegärliga.

– Vi uppmanar alla att i möjligaste mån kamerabevaka, vara uppmärksamma på personer som går på taket, vare sig de ser ut som hantverkare eller inte, för att förebygga sådana stölder. Ibland handlar det inte enbart om kopparvärdet, utan även om unika konstnärliga värden som går förlorade, säger Daniel Ivansson.

Under rättegången erkände bröderna stölden av taket på Mariakapellet i Kramfors, men nekade till flera andra brott och uppgav att dådet skedde spontant i desperation. Bröderna är sedan tidigare dömda för stöld av kopparplåt från Nornäs kapell i Dalarna.

De dömda och deras straff
Boboci Pomac, 22: Döms för två stölder. Fängelse 1 år och 6 månader

Chemal Pomac, 23: Döms för tre stölder. Fängelse 1 år och 9 månader

Ildiz Pomac, 26: Döms för tre stölder. Fängelse 1 år 9 månader

Daniel Stan, 44: Döms för två stölder. Fängelse 1 år 6 månader

