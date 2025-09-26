"SD:s våta dröm": Hübinette rasar när hatbrott mot svenskar ska utredas

Enligt uppgifter i budgetpropositionen ska Brottsförebyggande rådet, Brå, nu ta fram underlag som även omfattar hatbrott mot "den svenska majoritetsbefolkningen" – något som tidigare inte förekommit i regeringsuppdrag eller statliga rapporter.

Hittills har linjen från politikerna varit att svenskar inte kan utsättas för hatbrott eller hets mot folkgrupp utan bara utsätta andra för sådana åsiktsbrott.

På Facebook beskriver rasforskaren och Expo-grundaren Tobias Hübinette det hela som en stor seger för "den nationella rörelsen".

"Den s k nationella rörelsens och SD:s 'våta dröm' om att få till ett genombrott för idén om svenskfientlighet eller idén om omvänd rasism är nu i hamn", skriver han.

Hübinette beskriver begreppet som ”den svenska versionen av idén om omvänd rasism” och hävdar att det, enligt SD:s synsätt, innebär att ”majoritetssvenskarna och vita personer överlag” ses som mest utsatta.

Expo-grundaren anser att regeringsuppdraget innebär att den nationalistiska rörelsens långsiktiga mål har nåtts – "för ända sedan 90-talet har målet varit att institutionalisera arbetet mot den s k svenskfientligheten i statsapparaten, myndighetsvärlden och samhällsbygget som sådant och nu har så skett p g a Tidöavtalet”.

Enligt budgettexten ska Brå ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om hatbrott i stort, där både minoriteter och den svenska majoritetsbefolkningen omfattas. Regeringen motiverar inriktningen med att hatbrott aldrig är acceptabelt oavsett vem som drabbas.