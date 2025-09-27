© Justin Elliott
 

Världens dyraste solenergi-satsning till skroten: “Föråldrad teknologi”

Publicerad 27 september 2025 kl 08.19

Utrikes. Ivanpah Solar Power Facility i Mojaveöknen, en gång världens största solkraftverk, ska stängas efter bara tio år. Den tekniska storsatsningen för 2,2 miljarder dollar blev aldrig lönsam och har nu bedömts som föråldrad, skriver New York Post.

Anläggningen invigdes 2014 och bestod av tre 145 meter höga torn och hundratusentals datorstyrda speglar, så kallade heliostater. Idén var att koncentrera solens strålar för att skapa ånga som kunde driva en turbin.

– Tanken var att man skulle kunna använda solen för att producera värme. Speglarna reflekterar värme från solen upp till en mottagare, som är monterad ovanpå tornet. Den värmer upp en vätska. Den skapar ånga som snurrar en konventionell ångturbin. Det är komplicerat, säger energikonsulten Edward Smeloff till New York Post.

Men anläggningen nådde aldrig mer än 75 procent av planerad produktion. Smeloff konstaterar att tekniken inte kunde mäta sig med utvecklingen inom solenergi.

– Det skalades helt enkelt inte upp. Det är en slags föråldrad teknik som har blivit överträffad av fotovoltaisk solenergi.

NRG Energy, som investerade 300 miljoner dollar i projektet, skriver enligt New York Post att avtalen var konkurrenskraftiga när de undertecknades 2009 men att mer effektiva och flexibla alternativ nu finns tillgängliga.

Förutom de ekonomiska förlusterna har anläggningen också kritiserats för sin påverkan på djurlivet. Enligt Association of Avian Veterinarians tros Ivanpah ha orsakat minst 6 000 fågeldödsfall per år.

