Svensk bostadsmarknad beskrivs som "oönskat preventivmedel"

Hyresgästföreningens rapport kommer efter att ny statistik från SCB tidigare under året visat att barnafödandet i Sverige är på den lägsta nivån någonsin.

– Det är ett misslyckande. Man får sitt liv hårt begränsat, säger Hyresgästföreningens vice förbundsordförande Ola Palmgren till Dagens Nyheter.

Rapporten bygger på svar från över 5.300 unga. Många vittnar om stress och oro, och endast 6 procent anser att politikerna gör tillräckligt i bostadsfrågan.

”Bostadsmarknaden stressar mig något enormt”, skriver en 27-årig respondent, som berättar att tvåan på 58 kvadrat börjar kännas trång när tanken på barn väcks.

”Särskilt när vi tänker på framtiden och drömmen om att skaffa barn. Men varje gång vi närmar oss tanken på att ta nästa steg kommer den där klumpen i magen. Det känns som att hela systemet motarbetar oss, trots att vi gör allt rätt”, skriver 27-åringen.

En annan berättar: ”Vi valde att inte skaffa barn alls bara för att det är så extremt dyrt med ett adekvat boende för en familj.”

Ola Palmgren konstaterar att bostadsmarknaden "har blivit ett oönskat preventivmedel".

– Många unga sätter sitt liv på vänt. En tredjedel tvekar inför att bilda familj, det är knäppt. Det är en så grundläggande del av livet. Det borde få en varningsklocka att ringa hos alla de politiska partierna, säger han till DN.