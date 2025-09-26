USA:s justitiedepartement utreder Soros för vänsterterror

Enligt New York Times ska en jurist vid vice justitieminister Todd Blanches kansli ha skickat en skrivelse till ett antal åklagarkammare med tänkbara brottsrubriker, bland annat mordbrand och materiellt stöd till terrorism.

Initiativet kommer efter att Vita huset, i kölvattnet av Charlie Kirks död, hotat med rättsliga åtgärder mot vissa vänsterextrema så kallade NGO:er.

OSF tar avstånd från anklagelserna i ett skriftligt uttalande.

”Open Society Foundations fördömer entydigt terrorism och finansierar inte terrorism. Vår verksamhet är fredlig och laglig, och våra bidragstagare förväntas följa människorättsprinciper och efterleva lagen”, skriver organisationen.

”Dessa anklagelser är politiskt motiverade attacker mot det civila samhället, avsedda att tysta yttranden som administrationen inte delar och undergräva den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. När makt missbrukas för att ta ifrån vissa människor deras rättigheter riskerar allas rättigheter att urholkas.”

Justitiedepartementet kommenterar inte begäran om utredningar, men hänvisar till kampen mot terrorism.

”Justitieministern är engagerad i varje amerikans säkerhet. Om organisationer hotar amerikaners säkerhet och bryter mot amerikansk lag kommer vi att använda alla lagliga vägar – utredningar och åtal – för att hålla dem ansvariga”, heter det i ett skriftligt svar och fortsätter:

”Terror har ingen plats här.”

Vicepresident JD Vance och Stephen Miller, vice stabschef i Vita huset, har nyligen använt Kirks död som argument för hårdare tag mot vad de beskriver som våldsbejakande nätverk.

– Vi kommer att använda alla resurser vi har på justitiedepartementet, departementet för inrikessäkerhet och i hela denna regering för att identifiera, störa, demontera och förstöra dessa nätverk och göra USA tryggt igen för det amerikanska folket, sade Miller i en poddsändning där Vance var värd.

– Vi ska jaga det NGO-nätverk som uppviglar till, möjliggör och deltar i våld, sade Vance.

En koalition på omkring 100 ideella organisationer varnar samtidigt för att åtgärderna kan slå mot både opinionsbildning och finansiering.

”Organisationer ska inte attackeras för att de fullföljer sina uppdrag eller uttrycker sina värderingar till stöd för de samhällen de tjänar. Vi avvisar försök att utnyttja politiskt våld för att felaktigt beskriva vårt arbete eller begränsa våra grundläggande friheter, såsom yttrandefrihet och rätten att ge. Försök att tysta tal, kriminalisera motsatta åsikter samt misstolka och begränsa välgörenhetsgivande undergräver vår demokrati och skadar alla amerikaner,” skriver gruppen enligt The Hill.

Donald Trump krävde i augusti att George Soros och hans son Alex skulle åtalas enligt maffialagen RICO.

”George Soros och hans fantastiska vänsterextrema son borde åtalas med RICO för deras stöd till våldsamma protester, och mycket mer, i hela USA”, skrev Trump och fortsatte:

”Vi kommer inte längre låta dessa galningar slita sönder USA … Soros och hans grupp av psykopater har orsakat stor skada på vårt land! Det inkluderar hans galna vänner på västkusten. Var försiktiga, vi håller ögonen på er!”