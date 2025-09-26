Kaosdebatten: Allard kallar Sverige "svenskarnas land" – anklagas för nazism

Bakgrunden är Sverigedemokraternas förslag att långtidsarbetslösa på bidrag ska kunna kallas in i under vintern för snöröjning.

Örebropartiet ställde sig bakom och vill även se motprestationer som skräpplockning och gräsklippning för den som får bidrag.

– Det är så jäkla absurt att vi ens har debatten, sade Örebropartiets ledare Markus Allard.

När övriga partier kritiserade linjen skärptes tongångarna.

– Om det är så att vi inte kan kräva minsta lilla motprestation från de här människorna, vad fan gör de här? Sverige är svenskarnas land, sade Allard och använde ordet "parasiter" för att beskriva de som lever permanent på skattebetalarna.

Örebro Kommunfullmäktige i chock efter "reality check" från @Markus_Allard :

- Sverige är svenskarnas land

- Vi har invandrare som lever som parasiter på skattebetalarna pic.twitter.com/U0h2h0v6LS — The Pointing Finger (@tpfinger) September 25, 2025

Han fortsatte:

– Vi är inte hela världens jävla socialkontor, och vi ska inte vara det. Vi ska inte vara det, men det får ni ju aldrig in i huvudet. Varför är de ens här då?

Allard föreslog istället återvandring:

– Vi måste ha en omfattande återvandring. De ska ut härifrån.

– Inget annat land i världen hade accepterat det här. Ni går ner på knä för de här människorna varenda gång. Och samtidigt sätter ni efter vårt eget folk. Det är svenskarna som utnyttjas.

Flera politiker valde att markera mot Markus Allards ordval. Vänsterpartiets Martha Wicklund gick längst i kritiken.

– Jag vill bara ifrågasätta att vi tillåter att den här församlingen uttrycker sig om parasiter när man talar om örebroare. Jag tycker att det är jävligt anmärkningsvärt. Jag anser att sådana uttalanden hör hemma under Nazitysklands tid, sade hon.