KD föreslår krafttag mot demonstrerande invandrare utanför riksdagen, regeringen och slottet

I en debattartikeln skriver de att Palestinarörelsen hotar demokratin och sprider antisemitism och att polisen därför bör få befogenheter att flytta bort dem från ställen där de riskerar att störa makthavare.

"Riksdagshuset, Kungliga slottet och departementen definieras sedan länge som skyddade platser. Palestinademonstranterna har upprepade gånger visat att de inte klarar av att bete sig civiliserat i och kring området", skriver Busch och Teodorescu Måwe.

KD-duon hänvisar till den judiske filosofen och yttrandefrihets­motståndaren Karl Popper, som ansåg att makthavares tolerans för oliktänkande aldrig får gå så långt att medborgarna tillåts ge uttryck för exempelvis antisemitism.

"Vi är beredda att göra det i handling", skriver KD-topparna, och presenterar därefter sex kraftiga inskränkningar i yttrandefriheten, demonstrationsfriheten och medborgerliga rättigheter.

Bland annat vill de se fler lagföringar, hårdare krav på att uppvisa rätt åsikter för att få medborgarskap och fler utvisningar av svenska medborgare som tycker fel och exempelvis stöder Hamas.

Den som "uttrycker hat, hot eller stöd till terrorism uppvisar inte god vandel. Bristande vandel ska betyda att den som sökt medborgarskap ska få avslag och att den med dubbelt medborgarskap ska bli föremål för en utredning om huruvida det svenska medborgarskapet ska dras tillbaka", föreslår KD-topparna.

De vill också flytta demonstrationer från centrala platser där makthavare kan få syn på dem, göra det straffbart att "skrämma" folkvalda samt svartlista arrangörer vars demonstrationer inte uppskattas av politikerna.

Det föreslås också något sorts förbud – om än av oklar omfattning – mot att fotografera politiker i det offentliga rummet.

"Att skränande förfölja enskilda politiker och trycka upp en kamera i ansiktet på dem, måste gå att agera mot. Polis måste kunna ingripa mot dem som inte respekterar demokratins spelregler", skriver KD-topparna.