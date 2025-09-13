© FT BILD/ARKIV
VILL SLIPPA: Kristdemokraterna vill ge polisen möjlighet att avlägsna den här sortens demonstrationer från "skyddade platser" som Kungliga slottet, Riksdagshuset och regeringskvarteren.

KD föreslår krafttag mot demonstrerande invandrare utanför riksdagen, regeringen och slottet

Publicerad 13 september 2025 kl 11.42

Inrikes. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Europaparlamentarikern Alice Teodorescu Måwe kräver kraftigare åtgärder mot invandrare som demonstrerar utanför "Riksdagshuset, Kungliga slottet och departementen". I en debattartikel föreslår de bland annat indragna medborgarskap och andra åtgärder för att slippa "skränande" invandrare där det vistas makthavare.

Dela artikeln

I en debattartikeln skriver de att Palestinarörelsen hotar demokratin och sprider antisemitism och att polisen därför bör få befogenheter att flytta bort dem från ställen där de riskerar att störa makthavare.

"Riksdagshuset, Kungliga slottet och departementen definieras sedan länge som skyddade platser. Palestinademonstranterna har upprepade gånger visat att de inte klarar av att bete sig civiliserat i och kring området", skriver Busch och Teodorescu Måwe.

KD-duon hänvisar till den judiske filosofen och yttrandefrihets­motståndaren Karl Popper, som ansåg att makthavares tolerans för oliktänkande aldrig får gå så långt att medborgarna tillåts ge uttryck för exempelvis antisemitism.

"Vi är beredda att göra det i handling", skriver KD-topparna, och presenterar därefter sex kraftiga inskränkningar i yttrandefriheten, demonstrationsfriheten och medborgerliga rättigheter.

Bland annat vill de se fler lagföringar, hårdare krav på att uppvisa rätt åsikter för att få medborgarskap och fler utvisningar av svenska medborgare som tycker fel och exempelvis stöder Hamas.

Den som "uttrycker hat, hot eller stöd till terrorism uppvisar inte god vandel. Bristande vandel ska betyda att den som sökt medborgarskap ska få avslag och att den med dubbelt medborgarskap ska bli föremål för en utredning om huruvida det svenska medborgarskapet ska dras tillbaka", föreslår KD-topparna.

De vill också flytta demonstrationer från centrala platser där makthavare kan få syn på dem, göra det straffbart att "skrämma" folkvalda samt svartlista arrangörer vars demonstrationer inte uppskattas av politikerna.

Det föreslås också något sorts förbud – om än av oklar omfattning – mot att fotografera politiker i det offentliga rummet.

"Att skränande förfölja enskilda politiker och trycka upp en kamera i ansiktet på dem, måste gå att agera mot. Polis måste kunna ingripa mot dem som inte respekterar demokratins spelregler", skriver KD-topparna.

Sverigebilden

Skotte reste på semester till Sverige – blev uppsprättad av invandrare när han kom till hotellet

Skotska parets resa blev snabbt en blodig mardröm. Överlevde invandrargängets attack av en slump.0 Plus

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Kalabalik efter att hemliga judiska tunnlar hittats under New York

"Hörde mystiska ljud." Kravaller när polisen ingrep efter bisarra fyndet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Svindyr busshållplats pekas ut som grön dödsfälla – rymmer 5.000 personer

Klimatsmarta gasbussar livsfarliga inne i berget. "Det finns risker för människor".0 

Ekonominyheter

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.