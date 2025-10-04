© FT BILD/ARKIV
 

Klart för prischock på bensin och diesel

Publicerad 4 oktober 2025 kl 15.23

Konsument. Om drygt ett år blir det dyrare att tanka fossila bränslen i hela EU. När det nya utsläppshandelssystemet ETS2 införs vid årsskiftet 2026/2027 väntas bensin- och dieselpriserna öka med flera kronor per liter.

Den nya ordningen kan få stora konsekvenser för bilägare, skriver miljökonsulten Magnus Nilsson i ett inlägg på Supermiljöbloggen.

Systemet innebär att bränslebolagen måste köpa "utsläppsrätter" för varje kubikmeter fossilt bränsle de hanterar.

Med ett pris på omkring 90 euro per rättighet beräknas bensin bli närmare tre kronor dyrare per liter och diesel drygt tre kronor.

Nilsson framhåller att ETS2 samtidigt innebär stora intäkter till staten.

”Vid ett snittpris 2027–2030 på 90 euro per utsläppsrätt kommer den svenska statskassan årligen att tillföras 13–14 miljarder kronor.”

Pengar som behövs, inte minst då landet upprätthåller en i princip oförändrat hög invandring.

