Kokainpåse hittad hos SD-riksdagskvinna

Händelsen inträffade sent på kvällen den 28 december i Värmdö kommun.

Enligt uppgift stoppades Katja Nyberg när hon körde bil och bedömdes vara alkoholpåverkad. Hon fördes till polisstation, där polisen uppges ha påträffat cirka två gram misstänkt kokain.

Riksdagskvinnan är nu misstänkt för grov rattfylla och narkotikabrott. Ärendet har lämnats över till polisens särskilda utredningsverksamhet, som handlägger misstankar som rör riksdagsledamöter.

Enligt Transportstyrelsen har hennes körkort omhändertagits och en utredning pågår.

Katja Nyberg har suttit i riksdagen för Sverigedemokraterna sedan 2018 och är ledamot i justitieutskottet. Hon har tidigare arbetat som polis, bland annat vid Nationella operativa avdelningen, och har haft uppdrag i Säkerhetspolisens insynsråd.

Hon har profilerat sig i frågor om polis och rättsväsende och har varit partiets talesperson i polisfrågor.

Partiet eller Katja Nyberg själv har ännu inte återkommit med några kommentarer.