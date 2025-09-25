Kraftig skattehöjning på arbetande pendlare

Tidigare har det enligt Sveriges Radio varit tal om att höja gränsen med 2.000 kronor, men nu föreslår man alltså en kraftig höjning med dubbelt så mycket, skriver UNT.

Budgeten för 2026 innehåller reformer på nära 80 miljarder kronor med ett nytt så kallat jobbskatteavdrag, sänkt matmoms och satsningar på vård och skola.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) säger i ett pressmeddelande:

– Nu kommer hårt arbetande människor, familjer och pensionärer att få mer pengar i plånboken. Människor ska känna framtidstro och trygghet, i stället för att behöva oroa sig för ekonomin.

Men reseavdraget sticker ut. Regeringen och Sverigedemokraterna vill mer än fördubbla den tidigare föreslagna höjningen.

Anders Östberg, pressansvarig på Motorbranschens riksförbund, säger till Sveriges Radio:

– En viss justering var rimlig, men att plötsligt höja med en tredjedel riskerar att försämra villkoren på en redan ansträngd arbetsmarknad.

För pendlare innebär förslaget i genomsnitt en skattehöjning på runt 1.400 kronor per år, enligt Sveriges Radio.

Erik Bengtzboe, en tidigare M-politiker som tvingades avgå från politiken efter att ha genomfört bedrägerier riktade mot just skattebetalarna, är idag chefsekonom på M-märkta Skattebetalarnas förening (!). Han är dock också kritisk mot det höjda pendlaravdraget och menar att skattebetalarna borde få behålla mer.

– Vi har en hög arbetslöshet, en svag konjunktur och vill stötta hushållen. Att då göra det dyrare för de som pendlar till sina arbeten är varken en bra idé eller en bra tajming, säger han till UNT.