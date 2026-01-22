Kristersson: Vi europeiska politiker fick Trump att "backa"

Statsminister Ulf Kristersson kallade på torsdagen till pressträff om säkerhetsläget. Där slog han fast att USA inte längre hotar med militär makt mot Grönland efter signaler från europeiskt håll.

– USA:s krav på att ta över Grönland kanske mildrades i går, efter ett tydligt europeiskt stöd för Danmark och för Grönland. Vi kommer inte att låta oss utpressas, var vårt tydliga budskap. Det tror jag gick fram, sade han.

Bakgrunden är att Donald Trump i sitt tal på Världsekonomiskt forum i Davos uppgav att USA inte tänker ta Grönland med våld och att parterna i stället enats om ett "ramverk till ett framtida avtal".

Enligt Kristersson är det militära hotet därmed undanröjt.

– Det militära hotet är borta, säger statsministern.

Trump har också dragit tillbaka hot om strafftullar mot europeiska länder som skickat militär personal till Grönland. Samtidigt har han tillsammans med Natos generalsekreterare Mark Rutte talat om ramar för ett avtal som ska omfatta hela den arktiska regionen.

Tre högt uppsatta anonyma tjänstemän uppger för The New York Times att man nu diskuterar ett upplägg där USA kan få kontroll över begränsade områden på Grönland för militär närvaro.

Det uppges vara Mark Rutte som driver på för denna plan. En tjänsteman uppger för tidningen att det rör sig om en lösning som påminner om Cypern, där Storbritannien tillåts ha militärbaser.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har samtidigt markerat att landets hållning ligger fast.

– Våra röda linjer kvarstår – vi kommer inte att ge upp vår suveränitet. Grönlands framtid ska definieras av Grönland, och Grönland är en del av kungariket Danmark.

Ulf Kristersson betonar att relationen till USA i grunden är viktig, men kritiserar tonen från Vita huset den senaste tiden.

– Hotfullheterna och hånfullheterna vi sett under den senaste veckan kan vi inte acceptera.

EU-ledarna samlas på torsdagskvällen till ett extrainsatt toppmöte i Bryssel. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard ska också träffa Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen för samtal om utvecklingen.