S-beslutet: SD – inte M – är huvudmotståndarna

Enligt partisekreteraren Tobias Baudin är skälet att SD i praktiken styr utvecklingen inom Tidösamarbetet. Han beskriver Moderaterna som andrafiolen i samarbetet och menar att makten i regeringsunderlaget i dag ligger hos Jimmie Åkessons parti.

Det råder ingen tvekan om vem som är den dominerande kraften i Tidösamarbetet, uppger Tobias Baudin för Expressen.

– Ulf Kristersson och Moderaterna är andrafiolen i Tidösamarbetet, det är därför vi väljer bort Moderaterna, säger han.

Baudin anser vidare att det vore skadligt om SD fick större makt än i dag och framhåller att partiet nu är störst på högerkanten. Han pekar också på en internationell utveckling där traditionella borgerliga partier tappar mark till partier inom "ytterhögern".

Från SD:s håll möts beskedet utan större förvåning. Partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson säger att Socialdemokraternas val är väntat.

– Det är inte orimligt sett till att vi är störst i regeringsunderlaget och näst störst i riksdagen, säger han till Expressen.