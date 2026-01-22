DCA-avtalet
© Jack Sanders/Amerikanska försvarsdepartementet
Försvarsminister Pål Jonsson (M) undertecknade i december 2023 DCA-avtalet med USA:s dåvarande försvarsminister Lloyd J. Austin III.

V: USA kan angripa Danmark från sina nya svenska baser

Publicerad 22 januari 2026 kl 14.19

Inrikes. Vänsterpartiet kräver att Sverige säger upp försvarsavtalet med USA efter Donald Trumps utspel om Grönland. Partiet varnar för att amerikansk militär i Sverige i ett skarpt läge kan användas mot både Danmark och Grönland.

Dela artikeln

Bakgrunden är det så kallade DCA-avtalet som ger USA tillgång till 17 svenska militäranläggningar. Efter Trumps återkommande uttalanden om Grönland menar Vänsterpartiet att riskerna nu blivit uppenbara.

– Vi har varnat för att den här situationen skulle kunna uppstå, säger partiets utrikespolitiske talesperson Håkan Svenneling till Expressen.

Partiet pekar på att Donald Trump tidigare inte velat utesluta militära åtgärder mot Grönland. Även om presidenten under sitt Davos-tal sade sig avstå från våld anser Svenneling att det inte går att lita på vad presidenten säger.

Enligt Håkan Svenneling kan DCA-avtalet i ett värsta scenario innebära att USA använder svenska baser för att sätta press på Danmark.

– Om det finns amerikansk militär i Sverige så lyder de under amerikanskt befäl, och överbefälhavaren är Donald Trump.

