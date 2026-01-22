© FT BILD/ARKIV
 

Så många har ansökt om nya bidraget för att återvandra

Publicerad 22 januari 2026 kl 07.41

Inrikes. Intresset för det kraftigt höjda återvandringsbidraget har skjutit i höjden. Under årets två första veckor kom nästan lika många ansökningar in som under hela förra året. Men det rör sig om endast 127 ansökningar – och många har redan hunnit få avslag, enligt Svenska Dagbladet.

Vid årsskiftet höjdes bidraget från 10.000 till 350.000 kronor per vuxen, med ett tak på 600.000 kronor per hushåll.

Reformen presenterades som en möjlighet till nystart för personer som inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället. Många bedömare förutspådde dock att det höjda bidraget skulle få en mycket begränsad effekt eftersom det snarare krävs mångmiljonbelopp för att invandrare ska anse det vara värt att frivilligt åka hem till tredje världen igen.

Migrationsverket uppger att 127 ansökningar registrerades mellan den 1 och 15 januari. Under hela fjolåret inkom jämförelsevis 152 ansökningar om det gamla bidraget. Då beviljades bara ett enda ärende.

I år har 29 ärenden hittills avgjorts, samtliga med avslag, skriver SvD.

Enligt Migrationsverket beror avslagen på flera olika saker. Ett grundkrav är att den sökande har uppehållstillstånd på skyddsgrund, exempelvis som flykting. Andra har fallit bort eftersom de saknar giltigt tillstånd, inte är folkbokförda i landet eller har skulder hos CSN eller Kronofogden.

Myndigheten har samtidigt fått i uppdrag att öka informationen om bidraget. Redan i fjol började Migrationsverket annonsera på Facebook och Google, riktat till personer i Sverige som inte har svenska som modersmål. Kampanjen ska nu trappas upp.

