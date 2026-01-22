Strömmer KU-anmäls – lät knarkmisstänkt SD-kvinna sitta kvar

Katja Nyberg har haft uppdrag i insynsråden för Säkerhetspolisen, Polisen och Särskilda utredningar.

Efter att hon stoppats i trafiken under mellandagarna och misstänkts för rattfylla – med snabbtester som pekade på narkotikapåverkan – begärde Sverigedemokraterna i förra veckan att hon skulle entledigas.

Socialdemokraterna anser att Gunnar Strömmer, som ansvarigt statsråd, borde ha agerat tidigare.

I KU-anmälan pekar partiet på att det dröjde minst en vecka från det att misstankarna blev offentliga till dess att Nyberg lämnade uppdragen.

– Att Strömmer inte sparkade Katja Nyberg från Säpos insynsråd och från den specialenhet som utreder henne själv – det är obegripligt, säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho till TT.

Katja Nyberg har nekat till brottsanklagelserna.