Gunnar Strömmer (M) och Katja Nyberg (SD).

Strömmer KU-anmäls – lät knarkmisstänkt SD-kvinna sitta kvar

Publicerad 22 januari 2026 kl 09.04

Inrikes. Socialdemokraterna KU-anmäler justitieminister Gunnar Strömmer (M) för hans hantering av SD-ledamoten Katja Nybergs uppdrag i flera statliga insynsråd. Kritiken gäller att hon fick sitta kvar – bland annat i den specialenhet som utreder hennes eget fall – trots misstankar om rattfylla och narkotikapåverkan.

Katja Nyberg har haft uppdrag i insynsråden för Säkerhetspolisen, Polisen och Särskilda utredningar.

Efter att hon stoppats i trafiken under mellandagarna och misstänkts för rattfylla – med snabbtester som pekade på narkotikapåverkan – begärde Sverigedemokraterna i förra veckan att hon skulle entledigas.

Socialdemokraterna anser att Gunnar Strömmer, som ansvarigt statsråd, borde ha agerat tidigare.

I KU-anmälan pekar partiet på att det dröjde minst en vecka från det att misstankarna blev offentliga till dess att Nyberg lämnade uppdragen.

– Att Strömmer inte sparkade Katja Nyberg från Säpos insynsråd och från den specialenhet som utreder henne själv – det är obegripligt, säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho till TT.

Katja Nyberg har nekat till brottsanklagelserna.

