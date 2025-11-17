© FT BILD/Skärmavbild
 

TV4 fälls för fejkad AI-film

Publicerad 17 november 2025 kl 15.06

Media. TV4 Nyheterna fälls av Granskningsnämnden efter att ha visat ett AI-genererat klipp som påstås visa en explosion vid det ökända Evinfängelset i Iran. Klippet sändes i en nyhetssändning – utan att tittarna fick veta att dess äkthet ifrågasatts.

Dela artikeln

Filmen dök upp i samband med kriget i somras och spreds snabbt av flera stora aktörer som Israels utrikesminister Gideon Sa’ar.

TV4 har i sitt försvar hänvisat till att andra etablerade medier använde samma material.

Kort efter publiceringen började dock klippet ifrågasättas. Den israeliske desinformationsanalytikern Tal Hagin vid organisationen Fakereporter slog fast att explosionen var AI-genererad, även om stillbilden på fängelset bedömdes som äkta. Några dagar senare rättade SVT sin tidigare rapportering i programmet ”SVT verifierar”, där man konstaterade att bara grundbilden var autentisk.

Trots detta återkom bilden i TV4:s nyhetssändning i augusti, okommenterad. Det är detta som Granskningsnämnden nu slår ned på.

”Att TV4 okommenterat, utan den öppenhet och tydlighet gentemot tittarna som krävdes, visade den manipulerade bildsekvensen i nyhetsinslaget medförde att inslaget blev så vilseledande att det stred mot kravet på saklighet”, skriver nämnden och fortsätter:

”Vid en erforderlig saklighetskontroll borde det ha stått klart för TV4 att den anmälda bildsekvensen inte är autentisk.”

TV4 invänder i sitt yttrande att frågan inte är avgjord och hävdar på att ”bilderna används fortfarande av internationella medier”. Kanalen hänvisar också till att det i Sverige förekommit diskussioner om att klippet kan vara skapat med hjälp av AI, men detta har enligt TV4 inte ”blivit fastlagt”.

I våras, dagen efter massmordet i Örebro, ljög TV4 helt öppet om att skytten i en video hördes ropa "Ni ska bort från Europa" – i syfte att få det att se ut som om det var ett "rasistiskt" dåd. Trots detta valde kollegorna i Granskningsnämnden i mars att helt fria TV4 för inslaget, som kallats för ett av århundradets grövsta publicistiska övertramp.

Kvinnor tittar mer på våldsporr än män

"Sexfantasier inte alltid så PK". Genusforskaren: "Hatar" att behöva offentliggöra resultatet av min egen studie.0 Plus

Skräckrunkaren i källaren var känd profil på TV4

Onanerade inför unga kvinnor i tvättstugor på studentboenden. "Gladiatorerna"-vinnaren skyllde på sin påhittade "tvillingbror Eddie".0 Plus

Hon döms för våldtäktsstatistik om afghaner

Unga politikerns publicering var olaglig. "Jag kommer inte att låta mig tystas."0 Plus

Nyheter från förstasidan

L-topp: Avsluta allt samarbete med SD

Uppsalaliberalernas revolt. Vill återskapa "Alliansen" i stället.0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.