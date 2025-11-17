TV4 fälls för fejkad AI-film

Filmen dök upp i samband med kriget i somras och spreds snabbt av flera stora aktörer som Israels utrikesminister Gideon Sa’ar.

TV4 har i sitt försvar hänvisat till att andra etablerade medier använde samma material.

Kort efter publiceringen började dock klippet ifrågasättas. Den israeliske desinformationsanalytikern Tal Hagin vid organisationen Fakereporter slog fast att explosionen var AI-genererad, även om stillbilden på fängelset bedömdes som äkta. Några dagar senare rättade SVT sin tidigare rapportering i programmet ”SVT verifierar”, där man konstaterade att bara grundbilden var autentisk.

Trots detta återkom bilden i TV4:s nyhetssändning i augusti, okommenterad. Det är detta som Granskningsnämnden nu slår ned på.

”Att TV4 okommenterat, utan den öppenhet och tydlighet gentemot tittarna som krävdes, visade den manipulerade bildsekvensen i nyhetsinslaget medförde att inslaget blev så vilseledande att det stred mot kravet på saklighet”, skriver nämnden och fortsätter:

”Vid en erforderlig saklighetskontroll borde det ha stått klart för TV4 att den anmälda bildsekvensen inte är autentisk.”

TV4 invänder i sitt yttrande att frågan inte är avgjord och hävdar på att ”bilderna används fortfarande av internationella medier”. Kanalen hänvisar också till att det i Sverige förekommit diskussioner om att klippet kan vara skapat med hjälp av AI, men detta har enligt TV4 inte ”blivit fastlagt”.

I våras, dagen efter massmordet i Örebro, ljög TV4 helt öppet om att skytten i en video hördes ropa "Ni ska bort från Europa" – i syfte att få det att se ut som om det var ett "rasistiskt" dåd. Trots detta valde kollegorna i Granskningsnämnden i mars att helt fria TV4 för inslaget, som kallats för ett av århundradets grövsta publicistiska övertramp.