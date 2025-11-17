Trumps stöd till Tucker: "Folket måste bestämma"

I samtal med reportrar före sin avresa från Florida till Washington tonade Trump ned kritiken mot både Carlson och Fuentes.

Han framhöll att Carlson under lång tid uttryckt uppskattning för honom och att det inte är Vita husets sak att styra vilka gäster den tidigare Fox News-stjärnan har i sitt program.

– Man kan inte tala om för honom vem han ska intervjua, sade Trump och tillade att det är tittarna som får avgöra när Carlson väljer att bjuda in personer som Nick Fuentes.

– Vill han intervjua Nick Fuentes – jag vet inte mycket om honom – så får han göra det. Få ut budskapet.

– I slutändan måste folket få bestämma.

Intervjun med Fuentes genomfördes i Carlsons podcast förra månaden och har skakat om Israellobbyn. Inom den tunga konservativa tankesmedjan Heritage Foundation uppstod interna protester sedan dess ordförande först försvarat Carlson, innan han senare tvingades gå ut och under förnedrande former ta avstånd från Fuentes åsikter.

Samtidigt har Israelprofiler inom Republikanerna, som Mark Levin och Ben Shapiro, gått ut mycket hårt mot personer på högerkanten som visat minsta stöd för Tucker Carlson. En annan tidigare Fox News-stjärna, Megyn Kelly, har redan pekats ut som fiende efter att ha bjudit in Tucker Carlson till sin show och i sin tur låtit honom berätta varför han bjöd in Fuentes. Beteendet från Israelfalangen har fått kritiker att varna för att den så kallade cancelkulturen redan är på väg att göra comeback, fast denna gång lanserad av folk som uppger sig vara höger.

Nick Fuentes, som i media beskrivs som antisemit och allt möjligt annat, är för tillfället en av USA:s absolut mest populära politiska kommentatorer och har ett mycket starkt stöd bland unga män på högerkanten.

Han reagerar positivt på Trumps uttalanden och hyllar presidenten i sociala medier efter pressträffen.

Det är inte första gången Trumps relation till Fuentes väcker starka reaktioner. För tre år sedan deltog Fuentes i en middag på Trumps residens Mar-a-Lago tillsammans med rapparen Ye, tidigare känd som Kanye West. Något som väckte ramaskri. Trump hävdade då att han inte kände till vem Fuentes var och inte visste att han skulle följa med till middagen. Besöket fördömdes av flera ledande republikaner.

Trumps försvar av Carlson kommer samtidigt som hans administration driver en stenhård linje mot universitet och högskolor som anklagas för att tolerera Israelkritik. Detta som ett resultat av att en grupp judiska miljardärer med Bill Ackman i spetsen bytte från Demokraterna till Republikanerna efter 7 oktober och istället donerade stora summor pengar till Trumps kampanj i utbyte mot att han lovade krossa de Israelkritiska protestyttringarna.