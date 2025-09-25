Tidöförslaget: Ersätta PUT med medborgarskap

I våras föreslog en statlig utredare att möjligheten att bevilja nya permanenta uppehållstillstånd ska tas bort. Snart kommer ytterligare ett förslag på samma tema, enligt Ekots uppgifter.

Förslaget rör invandrare i Sverige som redan har permanenta uppehållstillstånd, exempelvis de afghanska män ("flyktingbarn") som fått stanna med stöd av den omdebatterade gymnasielagen.

Regeringens utredare vill införa en särskild lag med huvudregeln att dessa permanenta uppehållstillstånd ska återkallas och ersättas med tidsbegränsade. De tillstånden ska sedan prövas enligt utlänningslagen på samma sätt som för andra personer som söker tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. För den som inte når upp till kraven är utgångspunkten att han eller hon måste lämna landet. Enligt Ekots uppgifter bedömer utredaren att detta är förenligt med Sveriges internationella åtaganden och regeringsformen.

Det finns dock ett stort aber. Ett permanent uppehållstillstånd ska enligt förslaget kunna leda till ett svenskt medborgarskap för de personer som är intresserade av att ansöka om det och sedan klarar de krav som ställs. Och Tidögängets ambition är att fler tredje världen-invandrare ska bli svenska medborgare, snarare än att skickas hem.

"Enligt regeringen och Sverigedemokraterna är det inte en bra ordning att personer under många år lever i Sverige med permanenta uppehållstillstånd. För att bli en fullständig del av samhället är det enligt Tidöpartierna bättre att de blir medborgare", konstaterar Ekot.

Tidöregeringen har under mandatperioden fortsatt att dela ut nya svenska medborgarskap i rasande takt – uppemot 200.000 har de hunnit med hittills. Så antalet personer med permanent uppehållstillstånd som teoretiskt skulle kunna utvisas blir snabbt färre.

Fria Tider rapporterade i våras om hur både Moderaterna och Sverigedemokraterna även då var tydliga med att den dåvarande planen på att "fasa ut" PUT handlade om att fler invandrare skulle bli svenska medborgare istället.

– En viktig poäng med detta är att öka incitamentet för att bli medborgare, sade migrationsminister Johan Forssell (M) enligt TT.

– Om du vill bo permanent i Sverige ska du bli medborgare och uppfylla kraven för det, sade SD:s migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling.