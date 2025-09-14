© IDF
 

Majoritet av högerväljarna kritiska till Israel

Publicerad 14 september 2025 kl 09.43

Inrikes. En ny mätning från DN/Ipsos visar att 58 procent av väljarna uppger att konflikten i Mellanöstern har påverkat deras syn på Israel negativt.

Mätningen visar också att svenskarna fördelar ansvaret för den humanitära situationen i Gaza relativt jämnt. 63 procent anser att Israel bär ett stort ansvar, medan 57 procent säger detsamma om Hamas.

Partipolitiskt sticker Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas väljare ut som mer Israelvänliga, men även där är en majoritet negativa till krigföringen.

Det är en ökning med 12 procentenheter jämfört med hösten 2024. Endast 7 procent har blivit mer positivt inställda.

Samtidigt har Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna varit drivande i en utredning som ska klassa demonstrationer till stöd för Gaza som "bristande vandel".

Totalt anser 72 procent att Israel inte visar tillräcklig hänsyn till civilbefolkningen. I oktober i fjol låg motsvarande siffra på 63 procent.

– Israel lyckas inte rättfärdiga det man gör inför den svenska opinionen, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, till tidningen.

Undersökningen gjordes kort efter att regeringen meddelat att man vill att EU fryser handelsavtalet med Israel. Fyra av tio svenskar tycker ändå att regeringen borde vara tydligare i sin kritik.

