"Maktmissbrukare", "kärring" och "håll käften" – här är förbjudna orden som polisen anmäler mest

En genomgång av de knappt 60 anmälningar som inte omfattas av sekretess som Göteborgs-Posten har gjort visar att tjänstemän upplevt en lång rad olika uttryck som kränkande.

Bland de mest återkommande finns ”hora”, ”fitta” och ”bög”. Även ”snutjävel” och ”luffare” förekommer i flera varianter. Även sådant som poliser och ordningsvakter kan höras använda mot allmänheten lite då och då – som ”idiot” och ”håll käften” – rapporteras flitigt till åklagarna.

Men listan är betydligt bredare än så. Tjänstemän har också anmält ord som ”fejkpolis”, ”maktmissbrukare”, ”hobbit”, ”tönt” och ”kärring”, enligt Göteborgs-Posten.

En del anmälningar gäller mer specifika påhopp, till exempel ”skäggig glasögonfitta” eller ”jävla dåliga polis”. Andra innehåller sexuella förolämpningar, uppmaningar om att ”suga kuk” eller hot om att ”knulla någons mamma”.

I en anmälan från Göteborg kallade en berusad man en ordningsvakt för ”din fejkpolis” och ”luffare” efter att ha blivit nekad inträde på en krog. Det ledde till en polisanmälan.

De flesta anmälningar rör poliser, men även ordningsvakter, busschaufförer, skolpersonal och myndighetshandläggare finns med bland de som uppgett sig ha blivit förolämpade.

När lagen trädde i kraft beskrev regeringen och Sverigedemokraterna den som ett sätt att stärka tjänstemännens ställning.

Den som riktar "nedsättande" uttalanden mot en tjänsteman i tjänsten kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.