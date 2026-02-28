Mångkulturell läkarliga blåste skattebetalarna på 20 miljoner

En av läkarna angav sig själv som patient 1.000 gånger och lyckades få en halv miljon av skattebetalarna på det sättet.

– När vi upptäckte det misstänkta bedrägeriet stoppade vi omedelbart utbetalningarna till det berörda apoteket. Vi tog också kontakt med rättsvårdande myndigheter och har lämnat uppgifter till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg, som ansvarar för tillsyn över apotek respektive vårdverksamheter, säger Johanna Mattsson, samordnare mot välfärdsbrott, i ett pressmeddelande.

De misstänkta personerna är häktade av Stockholms tingsrätt misstänkta för grovt bedrägeri.

En av de häktade är en medelålders kvinnlig läkare som driver en framgångsrik mottagning vid Vasaparken i Stockholm. De övriga misstänkta är invandrarläkare eller apotekare, samtliga utom en med arabiska namn.

– Det här är ett exempel på ett bra samarbete mellan rättsvårdande myndigheter och regionen. Genom samverkan och informationsutbyte ökar vi rättsväsendets och andras förmåga att agera mot misstänkt välfärdsbrottslighet i vården, säger Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Region Stockholm uppger att arbetet mot välfärdsbrott har intensifierats under 2025, med bland annat dataanalys för att upptäcka avvikande fakturering.

De häktade läkarna och apotekarna nekar till brott. En av de inblandade driver ett av Kronans framgångsrika apotek i Göteborgsområdet.

Vid fällande dom riskerar de upp till sex års fängelse.