Marianne, 47, blev sjuk av coronavaccinet – får rätt mot norska staten

Publicerad 5 december 2025 kl 12.53

Utrikes. En norsk kvinna har vunnit mot staten efter att ha blivit sjuk av Pfizers covid-19-vaccin. Tingsrätten slår nu fast att staten är ersättningsansvarig för att hon utvecklat kroniskt trötthetssyndrom, ME. Samtidigt väljer staten att överklaga domen.

Marianne Torp Foss, 47, berättar för NRK att beskedet kom efter flera års kamp.

– Jag känner en enorm lättnad. Jag känner egentligen rena lyckoruset, för det här är något jag har kämpat för i fyra år, säger hon.

– Jag blev sjuk för fem år sedan, men det är fyra år sedan jag började söka ersättning.

Hon levde tidigare ett aktivt familjeliv med man och två barn och arbetade heltid som aktivitetskoordinator på ett äldreboende. Den 5 mars 2021 fick hon sin andra dos av Pfizers vaccin mot covid-19 – och blev sjuk samma dag.

– Jag märkte det redan på kvällen. Jag fick intensiv huvudvärk, hög feber och ont i kroppen, men jag var inte förkyld, säger Marianne till NRK.

Hon försökte fortsätta arbeta, men hälsan försämrades snabbt.

– Genom hela den perioden märkte jag att oavsett hur mycket jag sov så fick jag ingen återhämtning av att sova. Jag var lika trött när jag vaknade och hade ont i kroppen.

Efter en tid blev hon sjukskriven och fick diagnosen CFS/ME.

– Efter det har jag inte varit på jobbet över huvud taget, säger Marianne till NRK.

Trøndelag tingsrätt har nu slagit fast att staten är ersättningsskyldig för att hon utvecklat kroniskt trötthetssyndrom, och Pasientskadenemnda döms också att betala hennes rättegångskostnader på drygt 523.000 norska kronor.

Men staten accepterar inte domen.

– Staten genom Patientskadenämnden överklagar domen från Trøndelag tingrett, säger Hilde Ruus, avdelningsdirektör vid Nasjonalt klageorgan for helsetenesta, som driver målen för nämnden.

– Vi är oeniga i både bevisvärderingen och rättstillämpningen, tillägger hon för NRK.

Marianne beskriver hur livet har förändrats totalt efter vaccinet. Hon måste i dag planera och begränsa all aktivitet.

– Jag måste leva väldigt begränsat och hela tiden tänka över vad jag gör, eftersom jag måste vila mycket. Både före och efter att jag gör något. Men fortfarande lever jag inte det liv jag önskar, säger hon.

Hon berättar också att dagarna i rätten tog hårt på krafterna.

– Då hade jag ingen möjlighet att vila. Så nu är jag mycket sämre än jag var innan rättegången började.

Det svåraste är enligt Foss vad sjukdomen gjort med familjelivet.

– Att jag inte är den mamma jag var innan jag blev sjuk. Att barnen mina har förlorat den mamma de kände och att jag inte längre är den fru för min man som när vi blev tillsammans.

– Det är inte bara mig det går ut över, det går också ut över min familj, säger hon.

